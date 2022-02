Khách qua sân bay Nội Bài tăng cao, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Số lượng hành khách lưu thông qua sân bay Nội Bài có 309 chuyến bay nội địa với gần 33 nghìn khách. Thời điểm sân bay Nội Bài đông đúc bắt đầu vào 2 khung giờ như từ 11 - 13h với khoảng hơn 3,6 nghìn khách và 15 - 17h với khoảng gần 3,6 nghìn khách.

Đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất đã chủ động bố trí đủ nhân lực phục vụ không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Năng lực nhà ga hoàn toàn đáp ứng các khung giờ cao điểm. An ninh soi chiếu bố trí đầy đủ số lượng để phục vụ hành khách và đảm số lượng dự phòng.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Lãnh đạo sân bay Nội Bài cho biết, phục vụ cao điểm Tết, cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất.

"Do hành khách đi máy bay tăng cao, có 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ", lãnh đạo sân bay Nội Bài cho hay.

Để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ theo từng giai đoạn.

Sân bay cũng triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24/1 đến ngày 11/2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam; rà soát năng lực đáp ứng của 2 nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm.

Đồng thời, phía sân bay Nội Bài cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ máy bay; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách…

Ở phía khu vực miền Nam, Cảng Hàng không quốc Tân Sơn Nhất cũng khai thác 528 chuyến với 83,6 nghìn khách. Trong đó, có 276 chuyến đi với hơn 40 nghìn khách. Khung giờ cao điểm nhất là từ 6 - 8h sáng với 42 chuyến đi (sảnh A có 20 chuyến với hơn 3.200 khách, sảnh B có 22 chuyến đi với 4.100 khách). Dự kiến sẽ có 281 chuyến đến với hơn 42,1 nghìn khách...

Theo Cục CSGT, trong ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 19 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ; không tăng, không giảm số người chết; giảm 4 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 6 vụ; giảm 4 người chết, giảm 24 người bị thương.

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 19 người. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: giảm 6 vụ; giảm 5 người chết, giảm 24 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết. Riêng tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn. Ngày 3/2 (tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên địa bàn toàn quốc có 24 người thương vong vì TNGT.