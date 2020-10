Khách sạn 4-5 sao có khách trở lại, resort giảm giá "đánh bắt gần bờ"

Khách sạn, resort tìm khách Việt

Ông Đặng Huy Hải, Phó tổng giám đốc WMC Group (tập đoàn quản lý một loạt khách sạn cao cấp Winsor, Mayfair, The Reverie…) cho biết hiện nay khách du lịch đã quay trở lại, vì vậy, tỷ lệ lấp đầy phòng ốc dần sáng sủa hơn so với các tháng trước.

Ông Hải nói tại Hội thảo "Đi tìm diện mạo du lịch an toàn" diễn ra ngày 22/10, tại TP.HCM rằng, nếu như hồi tháng 6, tháng 7, khách du lịch còn lưỡng lự với việc có nên đi du lịch hay không, thì gần 1 tháng qua, các khách sạn do WMC Group quản lý đã bắt đầu có các đoàn khách lớn.

Doanh nghiệp du lịch, khách sạn đang đẩy mạnh giảm giá, ra mắt sản phẩm mới để "đánh bắt gần bờ".

"Tuần qua, chúng tôi có một đoàn khách tham dự hội thảo khoảng 200 người, sau đó là một đoàn khác 400 khách. Khách du lịch đã quay trở lại, tiệc cũng nhiều hơn. Sau một thời gian dài đóng cửa, mọi người có nhu cầu họp mặt nhau nhiều hơn", ông Hải nói và cho rằng đây là tín hiệu lạc quan hơn cho hoạt động khách sạn, lưu trú.

Tương tự, Giám đốc kinh doanh Tui Blue - tập đoàn du lịch, lữ hành, khách sạn có trụ sở tại Đức, vừa mới khai trương một resort tại Nam Hội An hồi tháng 3 năm nay, tức đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, cũng cho biết resort đã liên tục đóng rồi lại mở vì giãn cách xã hội và hầu như chưa thể tiếp cận được khách hạng sang.

"Trước tình hình này, không đánh bắt xa bờ thì chúng tôi đánh bắt gần bờ, nhưng bài toán là làm sao để có khách nội địa, bởi đối tượng nhắm đến ban đầu của chúng tôi là khách Đức, khách châu Âu", vị này nói.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các chiến lược quảng bá, đã kích thích được niềm tự hào của người dân địa phương về vẻ đẹp của nơi mình sống. "Chúng tôi bắt đầu có khách, cuối tuần, người địa phương đến ở 1 đêm rồi về. Thậm chí, có một số sản phẩm xa xỉ nhưng vẫn bán được. Chúng tôi bán luôn cả gói chụp ảnh cưới, vẫn bán được", bà kể.

Đại diện Tui Blue Nam Hội An cho hay hiện vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều chương trình để thu hút khách nội địa, sẵn sàng bắt tay hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp khác để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này, mà trước mắt là thu hút khách nội địa.

Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn và lưu trú cho rằng trong tình hình hiện nay, họ đang cố gắng thu hút khách du lịch nội địa. Vì vậy, hơn hết, cần có tiêu chuẩn, bộ tiêu chí về an toàn phòng chống dịch, để mở rộng "bong bóng du lịch", thu hút du khách dễ dàng hơn.

Du khách ưu tiên an toàn hơn giá cả

Ông Đặng Mạnh Phước, Giám đốc Outbox Consulting - một đơn vị nghiên cứu về thị trường du lịch, cho hay nỗi lo lớn nhất của du khách hiện nay là yếu tố an toàn, chiếm 92% số lượng du khách được Outbox Consulting khảo sát.

83% du khách cho biết sẽ không đi du lịch nếu bị cách ly tại điểm đến; 83% cho rằng cách ly có rủi ro ngang bằng với việc nhiễm Covid-19. Do đó, ông Phước cho rằng an toàn và tạo tâm lý tin tưởng sẽ là yếu tố quan trọng để phục hồi du lịch Việt Nam. Để làm được điều đó, cần có hệ thống quy định kèm các hướng dẫn áp dụng cụ thể nhằm kết nối du khách và các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Các công ty du lịch, lữ hành chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo Đi tìm diện mạo du lịch an toàn. Ảnh: H.P.

Ông Đặng Mạnh Phước gợi ý về bộ tiêu chí an toàn với 4 mục tiêu cốt lõi, đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới trong tình hình mới hiện nay. Thứ nhất là hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp và nhân lực trong ngành du lịch triển khai thuận lợi các quy định, quy chế về phòng chống dịch. Thứ hai, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Thứ ba, tạo sự tin tưởng cho du khách về các tiêu chuẩn an toàn. Cuối cùng, chủ động giúp du khách tiếp cận những trải nghiệm mới khi đi du lịch tại điểm đến mới.

Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Lữ hành (Sở Du lịch TP.HCM) nhấn mạnh: "Hiện rõ ràng tâm lý du khách đã thay đổi, họ quan tâm có an toàn hay không hơn là giá cả".

Ông cho biết, gần đây, Sở Du lịch TP.HCM đã triển khai các bộ tiêu chí an toàn để triển khai đến các cơ sở du lịch để tạo tâm lý an toàn cho du khách. Sau đó, đẩy mạnh truyền thông về du lịch an toàn, đây là điều quan trọng để đón khách quốc tế trong thời gian tới.

Ông lưu ý thời điểm hiện nay vẫn ưu tiên nhiều nhất thu hút khách du lịch nội địa. Do đó, ngoài an toàn thì các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng phải có sản phẩm mới lạ, hấp dẫn. "Khởi động lại ngành thì sản phẩm du lịch phải đổi mới, đa dạng, nếu nói an toàn đó nhưng không hấp dẫn thì không có khách", ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.