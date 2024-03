Đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ trở về Việt Nam quảng bá phim gây sốt tại Cannes

Giữa năm ngoái, bộ phim The Pot-Au-Feu của Trần Anh Hùng (đạo diễn của Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng) được hoan nghênh khi chiếu ra mắt khán giả tại Liên hoan phim Cannes và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút, đồng thời vị đạo diễn người Pháp gốc Việt cũng giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.



The Pot-Au-Feu của Trần Anh Hùng. Ảnh: NSX

Phim lấy bối cảnh thập niên cuối 1880 ở Pháp, với hai nhân vật chính là Eugenie (Juliette Binoche), một đầu bếp đáng kính và Dodin (Benoit Magimel), người sành ăn mà cô đã làm việc trong hơn 20 năm qua. Mối quan hệ của họ trở thành mối tình lãng mạn và tạo ra những món ăn ngon gây ấn tượng ngay cả với những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới.

Đầu tháng 3 vừa qua, người hâm mộ điện ảnh tại Việt Nam bất ngờ khi The Pot-Au-Feu đã được lên lịch phát hành vào ngày 22/3 tại Việt Nam, với tên gọi Muôn vị nhân gian. Bên cạnh đó, Trần Anh Hùng mới đây cũng thông báo rằng, ông sẽ trở về Việt Nam để quảng bá phim và giao lưu với người yêu điện ảnh Việt.

Trước đó, đạo diễn Trần Anh Hùng thường trở về Việt Nam hàng năm để giảng dạy lớn đạo diễn thuộc khuôn khổ chương trình đào tạo diễn xuất Gặp gỡ mùa thu. Tuy nhiên, đây là dịp hiếm hoi vị đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023 về nước cùng với dự án riêng và dành thời gian để gặp gỡ các cơ quan báo chí truyền thông, cũng như giao lưu với khán giả.

Một điều thú vị nữa của dự án The Pot-Au-Feu, chính là Trần Anh Hùng được làm việc với người vợ của mình là Trần Nữ Yên Khê nhưng không phải trong vai trò đạo diễn – diễn viên như ác tác phẩm khác. Bà xã của Trần Anh Hùng đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và con trai Cao Phi đảm nhận vị trí trợ lý của tổ đạo diễn.

Trần Anh Hùng tại Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: Cannes

Nói về vợ mình, Trần Anh Hùng cho hay: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Yên Khê phụ trách phần chỉ đạo nghệ thuật và phục trang. Cô ấy có đôi mắt tinh tế và nhanh chóng nhận ra điều gì là phù hợp với bộ phim. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy trong suốt quá trình chuẩn bị. Tôi để bộ phận nghệ thuật và phục trang tự do sáng tạo thay vì can thiệp nhiều, tôi chỉ cần xem xét các lựa chọn của họ và xác nhận. Suốt quá trình ghi hình, tôi cũng tận dụng sự nhạy bén của cô ấy về nghệ thuật, để cô ấy giám sát sự hài hòa của mọi thứ xuất hiện trong khung hình".

Trần Anh Hùng cùng tư duy nghệ thuật của mình luôn được các đồng nghiệp ở Việt Nam ngưỡng mộ và hầu như ai cũng mong muốn đạo diễn dành nhiều thời gian hơn cho Việt Nam.

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết: "Trần Anh Hùng là đạo diễn có nhãn quan bậc thầy với tấm lòng bao dung, cùng với đó là tình yêu nồng nàn đối với Việt Nam và không bao giờ quên nguồn cội của mình". Trong khi đó, NSND Lê Khanh – gương mặt từng đóng trong Mùa hè chiều thẳng đứng bày tỏ về vị đạo diễn tài ba: "Tôi rất mong anh Hùng về Việt Nam làm phim, tôi đã đợi anh ấy 2 thập kỷ rồi, ai cũng đều muốn làm việc với đạo diễn Trần Anh Hùng, chắc chắn là như vậy".

Trần Anh Hùng sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 3. Ảnh: NSX

Vị đạo diễn Việt Kiều cũng chưa bao giờ quên đi những hương vị, văn hóa của quê nhà. Tựa phim tiếng Anh - The Pot Au Feu có cách phát âm na ná chữ "Phở". Trần Anh Hùng chia sẻ: "Nếu trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài thì tôi cũng sẽ nói đến điều này rằng, dù trong phim không nhắc đến Việt Nam nhưng cách tôi chọn tên phim chính vì nó vang lên tên một món ăn rất Việt Nam là món phở".

Với đánh giá từ những người xem The Pot Au Feu, nhà phê bình điện ảnh Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter gọi bộ phim là sự kết hợp sống động và hấp dẫn giữa những tuyệt tác ẩm thực với câu chuyện cảm động về tình yêu và tuổi trung niên. Juliette Binoche - Benoit Magimel từng là một cặp đôi thực thụ ngoài đời nên họ đã hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng, tinh tế.

Cây viết này cũng dành lời khen cho đạo diễn về cách xử lý hình ảnh, nội dung đồng thời đánh giá: "Những bộ phim gần đây của Trần Anh Hùng như Eternity và I Come With the Rain đều thất bại. Vậy nên thật vui khi thấy anh ấy tìm được lối thoát phù hợp cho chủ nghĩa duy mỹ của mình".

Trần Anh Hùng (sinh năm 1962) theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière (Pháp). Trước đó, tác phẩm Mùi đu đủ xanh (The Scent of Green Papaya) của anh nhận giải Caméra d'Or cho Phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Đến nay, đây vẫn là phim điện ảnh nói tiếng Việt duy nhất góp mặt tại vòng tranh tài cuối cùng của giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm.