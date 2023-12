Chiều ngày 22/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm IOC và Hội nghị tổng kết công tác ngành thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã bấm nút khai trương Trung tâm IOC Sở Thông tin và truyền thông tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh bấm nút khai trương Trung tâm IOC Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm IOC của sở được xây dựng với 8 hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành gồm: Hệ thống báo cáo chuyên ngành; CSDL ngành; CSDL mở; Hệ thống bản đồ số; Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng; Hệ thống máy chủ Antivirus; Phần mềm giám sát quản lý thông tin; Trục liên thông văn bản; Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, trung tâm trên còn sử dụng nhiều giải pháp công nghệ lõi khác nhau của Công ty Cổ phần BKAV, Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam – VSEC, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) - Bộ TT-TT và VNPT Lâm Đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không xảy ra sự cố liên quan đến việc mất an toàn thông tin.

Ông Huỳnh Minh Hải – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với lĩnh vực an toàn thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) kết nối với Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng quốc gia. Hệ thống thường xuyên rà soát, phân tích, báo cáo và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo việc vận hành ổn định và an toàn hệ thống mạng TTHC tỉnh, các hệ thống thông tin quan trọng khác không để xảy ra sự cố liên quan đến việc mất an toàn thông tin...

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 7/7 Hệ thống thông tin/CSDL dùng chung được phê duyệt hồ sơ cấp độ, đạt tỷ lệ 100%; 16 Hệ thống thông tin/CSDL chuyên ngành tại các Sở/ngành/địa phương được phê duyệt hồ sơ cấp độ, đạt tỷ lệ 70%.

Các hệ thống trên đảm bảo việc vận hành ổn định và an toàn hệ thống mạng trung tâm hành chính tỉnh cùng với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, không để xảy ra sự cố liên quan đến việc mất an toàn thông tin. Thiết lập các biện pháp kiểm soát cần thiết để ngăn chặn các nguy cơ, lỗ hổng bảo mật có thể gây ra mất an toàn thông tin. Các biện pháp bảo mật và kiểm tra định kỳ đã được thực hiện một cách nghiêm ngặt để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu quan trọng.