Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm bày tỏ rất ủng hộ với việc mở tuyến xe buýt TP.HCM - Long An - Tiền Giang.Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 10/8 Sở GTVT TP.HCM phối hợp cùng với Công ty cổ phần Phương Trang - FUTA Bus Lines (đơn vị đảm nhiệm tuyến xe buýt TP.HCM - Long An - Tiền Giang) tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt TP.HCM – Tiền Giang.

Tham dự buổi khai trương có lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, lãnh đạo Sở GTVT các tỉnh Long An, Tiền Giang cùng lãnh đạo các ban ngành thuộc quận Tân Phú, TP.HCM.

Nhu cầu thiết yếu của người dân

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Võ Khánh Hưng (Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, tỉnh Long An và Tiền Giang là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, việc phát triển hệ thống vận tải hành khách kết nối giữa ba tỉnh TP.HCM - Long An - Tiền Giang là xu thế tất yếu, phục vụ nhu cầu đi lại, làm việc, học tập, khám chữa bệnh của người dân các địa phương.

Ông Võ Khánh Hưng (Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho rằng việc mở tuyến xe buýt TP.HCM - Long An - Tiền Giang là nhu cầu thiết yếu cho người dân. Ảnh: Chinh Hoàng

"Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Long An để khảo sát mở tuyến xe buýt liên tỉnh đi từ TP.HCM - Long An - Tiền Giang (bến xe buýt Tân Phú - bến xe Tiền Giang). Tôi nhận thấy đây là một nhu cầu cần thiết đối với người dân", ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng cho rằng, việc tổ chức thành công tuyến bến xe buýt Tân Phú - bến xe Tiền Giang là tiền đề để Sở làm việc với Sở GTVT các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang triển khai mở mới các tuyến xe buýt liên tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giữa các tỉnh với TP.HCM và ngược lại.

Việc này giúp đảm bảo việc kết nối vùng được thuận tiện, thúc đẩy quá trình phát triển hệ thống giao thông bền vững, văn minh góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.

Giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

"Từ nay sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển về các tỉnh miền Tây cũng như ngược lại, đỡ phải đi xa hơn khi có việc cần đi qua tỉnh Long An, Tiền Giang... giá cả lại hợp lý", một người dân ở quận Tân Phú chia sẻ với phóng viên.

Những chiếc xe buýt phục vụ hành khách tuyến TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong khi đó, khảo sát của phóng viên cho thấy rất nhiều người dân hưởng ứng đồng tình với việc mở các tuyến xe buýt này. Họ cho rằng sẽ góp phần hạn chế được tình trạng kẹt xe ùn ứ như hiện nay.

Theo ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc FUTA Bus Lines (đơn vị đảm nhiệm tuyến xe buýt TP.HCM - Long An - Tiền Giang), việc đưa vào khai thác, vận hành tuyến xe buýt liên tỉnh nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân.

Hình ảnh cắt băng khai trương tuyến xe buýt TP.HCM - Long An - Tiền Giang và ngược lại. Ảnh: Chinh Hoàng

Việc đưa vào khai thác, vận hành tuyến xe buýt giúp hạn chế phương tiện các nhân và nâng cao tỷ lệ hành khách tham gia giao thông công cộng. Từ đó, giải quyết ùn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang đến diện dạo mới, văn minh cho giao thông đô thị.

"Tập đoàn Phương Trang – FUTA Bus Lines chúng tôi rất vinh dự được góp phần hỗ trợ phát triển công trình giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại khu vực kể trên. Chúng tôi hân hạnh mang đến cho người dân sự di chuyển tiện lợi và phù hợp bởi các tuyến xe buýt được trang bị mới, hiện đại", ông Ánh bày tỏ.

Lộ trình tuyến bến xe buýt Tân Phú - bến xe Tiền Giang Lộ trình (lượt đi): Bến Xe buýt TP.HCM (Tân Phú) - đường Trường Chinh - đường Cộng Hòa - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót- đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng bình đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Hoàng Văn Thụ - đường Lý Thường Kiệt - đường Hồng Bàng - đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Bến Lức - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 50 - đường Hùng Vương - đường Rạch Gầm - đường Lý Thường Kiệt- Ấp Bắc – Bến Xe Tiền Giang. Lộ trình (lượt về): Bến Xe Tiền Giang - Ấp Bắc - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Rạch Gầm - đường Hùng Vương - Quốc lộ 50 - Quốc lộ 1A - Trung tâm Dịch Vụ hành chính công – Bến Lức - Quốc lộ 1A – đường Kinh Dương Vương - đường Hồng Bàng - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót – đường Trường Sơn - quay đầu theo bùng bình đầu đường Hồng Hà - đường Bạch Đằng - đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh - Bến xe buýt Tân Phú. Tuyến hoạt động với 54 chuyến/ngày (từ 5h-18h), giá vé từ 12.000-70.000 đồng/lượt tùy theo cự ly di chuyển. Riêng học sinh, sinh viên di chuyển trong nội tỉnh Long An, Tiền Giang và nội thành TP.HCM giá vé 7.000 đồng/lượt.