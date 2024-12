Khám phá hệ thống phân phối thịt MEATDeli

Với hệ thống trang trại chăn nuôi, doanh nghiệp này không chỉ phân phối sản phẩm rộng khắp thông qua quy mô của hệ thống mà còn nâng cao doanh thu thể hiện qua việc là đối tác toàn diện của người chăn nuôi, mang đến giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và khả năng trở thành nhà cung cấp heo hơi cho MEATDeli phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Từng sản phẩm Gà tươi MEATDeli đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trong toàn bộ dây chuyền sản xuất, để trở thành những sản phẩm chất lượng trong bữa ăn của triệu gia đình Việt.

Masan MEATLife hiện đang vận hành hệ thống các trại chăn nuôi heo, gà và các tổ hợp giết mổ và chế biến thịt heo, thịt gà trải dài khắp cả nước.

Trang trại nuôi heo kỹ thuật cao tại tỉnh Nghệ An - MML Farm Nghệ An được thiết kế để đảm bảo hiệu quả quản lý và đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình nuôi heo. Là một phần của chuỗi tích hợp 3F, trang trại được quản lý đặc biệt để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như cải thiện sức khỏe nguồn heo và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn của quy trình nuôi heo này tương đương với tiêu chuẩn quản lý trang trại heo quốc tế và tuân thủ tiêu chuẩn Global GAP.

Tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 220 hecta và cách xa khu dân cư, trang trại được tách biệt với bên ngoài để đảm bảo điều kiện an toàn sinh học nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu các rủi ro từ dịch bệnh như lở mồm long móng (FMD), dịch tả lợn châu Phi (ASF); xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quốc gia nhằm nâng cao an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.

Trang trại tại Nghệ An có công suất 230.000 heo hơi mỗi năm. Heo được nuôi trong hệ thống chăn nuôi tự động về cho ăn, cho uống, điều hòa khí hậu; không sử dụng chất cấm, không tồn dư kháng sinh. Quan trọng hơn, trang trại này còn là mô hình kiểu mẫu và có thể nhân rộng mô hình này cho các trại khác để trở thành nhà cung cấp nguyên liệu cho chuỗi giá trị thịt, đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào cao của Masan MEATLife.

Hệ thống trang trại chăn nuôi gia cầm của Công ty Cổ phần 3F VIỆT là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị đạm động vật của Masan MEATLife nhằm hướng tới việc hoàn thiện chuỗi giá trị "từ trang trại đến bàn ăn" khi lấn sân sang thị trường thịt gà trị giá gần 5 tỷ USD.

Với công suất 21 triệu con/năm, hệ thống trang trại gà được thiết kế khép kín từ trang trại gà giống ông bà, cha mẹ, tới nhà máy ấp trứng, trại gà thịt thương phẩm. Để đảm bảo nguồn cung sản phẩm gà sạch đầu vào cho hệ thống nhà máy giết mổ của cũng như xuất bán con giống 1 ngày tuổi chất lượng cao, quy trình chăn nuôi tại trang trại được kiểm soát chặt để loại bỏ các mầm bệnh vi sinh ảnh hưởng sức khỏe con người (Salmonella), sử dụng vaccine thay thế cho kháng sinh từ đàn gà cha mẹ.

Sử dụng chỉ số chọn lọc cá thể kết hợp ứng dụng phần mềm BLUP trong công tác chọn lọc dòng thuần để từng bước hình thành những con giống gà màu nội địa hóa, đa dạng sinh học cung cấp cho người chăn nuôi.

Các trang trại chăn nuôi, nhà máy ấp đều được trang bị những thiết bị tiên tiến, quy trình kiểm soát chặt chẽ, an toàn sinh học cao đáp ứng tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P, VIET G.A.P, các chứng chỉ an toàn dịch bệnh,… từ đó giúp trang trại đạt năng suất cao, nguồn gà sạch bệnh, truy xuất được nguồn gốc và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.