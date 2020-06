Khám phá sông nước miền Tây giữa lòng phố cổ Hội An

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An đang phát triển du lịch theo hướng văn hóa, làng quê và sinh thái, vì vậy du lịch dừa nước Cẩm Thanh đang được xem là điểm đến hấp dẫn của du khách. Để nâng tầm địa điểm du lịch này, trong năm 2020, TP.Hội An đã đăng ký Du lịch dừa nước Cẩm Thanh tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".