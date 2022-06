Top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022: Reaching Out

Với không gian hoài cổ và cách phục vụ độc đáo, Reaching Out đã chiếm trọn tình cảm của không ít du khách ghé thăm khi đến Hội An. Khi đến đây du khách sẽ được hòa mình vào vẻ đẹp kiến trúc thuần Việt, được bày trí hài hòa, giản dị, mộc mạc, không gian cổ kính từ những vật dụng như bàn, ghế, sập, tủ trà, ấm chén, bát đĩa, bình hoa, tranh ảnh,.. đều mang màu phủ bụi của dòng thời gian.

Top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022: Reaching Out. Ảnh: Reaching Out.

Được thưởng thức các loại cà phê thơm ngon, nhiều loại bánh, trà truyền thống của đồng quê nội cỏ Việt Nam mang hương vị thanh khiết. Reaching out sẽ giúp bạn được trải nghiệm cảm giác ngồi giữa khung cảnh tĩnh lặng cảm nhận được "Vẻ đẹp của sự yên bình" giữa sự phồn hoa, tấp nập của phố Hội.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: 131 Trần Phú, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 023.5391.0168

The Bird House thuộc top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022

The Bird House ghi điểm với du khách nhờ cách bày trí vô cùng xinh xắn, sang trọng, mang hơi hướng cổ điển, quán cà phê thú vị này đã đốn tim rất nhiều du khách từng ghé thăm nơi này. Quán cà phê xinh xắn, được giới trẻ yêu thích, bở mỗi chiếc bàn ở đây lại được trang trí theo kiểu lồng chim khá độc đáo.

The Bird House thuộc top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022. Ảnh: The Bird House.

Với những du khách đam mê check in sống ảo thì The Bird House là địa điểm nghỉ chân vô cùng lý tưởng, hứa hẹn sẽ giúp du khách có được những bức ảnh chất nhất quả đất đấy. Sẽ thật bình dị khi ghé The Bird House cùng bạn bè thư thái thưởng thức một tách trà, một ly cà phê thêm miếng bánh ngọt và ngắn nhìn Hội An thì còn gì hạnh phúc bằng.

Trải ngiệm top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022 tại The Bird House. Ảnh: The Bird House.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: 07 Công Nữ Ngọc Hoa, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 091.212.0607

Khám phá top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022 tại quán Cocobana

Cocobana là quán cà phê cổ điển, nổi tiếng tại Hội An được rất nhiều du khách ưu ái và thường xuyên ghé thăm. Quán cà phê này khá thú vị với cách bài trí các đồ vật từ các nguyên liệu bằng tre, nứa. Tại đây còn có hẳn một góc để trưng bày nón lá cũng như các vật dụng làm từ tre nứa rất độc đáo. Ngoài ra tại đây còn có một khu làm giấy và bể cá, mang lại cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Khám phá top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022 tại quán Cocobana. Ảnh: Cocobana

Cocobana còn sở hữu menu đồ uống khá đa dạng, khẩu vị cũng được điều chỉnh để phù hợp với đa số thực khách. Hãy ghé Cocobana để tận hưởng những giây phút tự tại, yên bình, xua tan đi những xô bồ, bon chen thường ngày.

Không gian yên bình tại quán cafe cổ Hội An. Ảnh: Cocobana

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 093.673.1103

Ciao Coffee House thuộc top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022

Ciao Coffee House là một quán cafe có phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại vô cùng ấn tượng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm khi đến Hội An. Ciao Coffee House mang phong cách Mid-Century, đó là sự giao thoa giữa cái mới và cái cũ, giữa tự nhiên và hiện đại tạo nên không gian quán vô cùng ấm cúng, gần gũi.

Ciao Coffee House thuộc top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022. Ảnh: Ciao Coffee House

Gam màu vàng nhẹ của gỗ hay ánh sáng vàng dịu của đèn chính là một trong những yếu tố nổi bật góp phần làm nên vẻ lung linh, huyền ảo cho quán cà phê này. Và cũng đừng quên tại đây cũng có rất nhiều loại đồ uống hấp dẫn nữa đấy. Hãy ghé Ciao coffee house để có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất nhất.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: 42 Nguyễn Công Trứ, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 093.4477.659

Top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022: Rosie's Cafe

Một quán cà phê cổ điển nổi tiếng cũng không kém cạnh những địa chỉ ở trên đó là Rosie's Cafe. Có lẽ quán cafe này sinh ra là dành cho các tín đồ sống ảo bởi mỗi ngóc ngách tại đây đều được trau chuốt một cách tỉ mỉ và không kém phần tinh tế để cho ra những bức hình xinh lung linh.

Top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022 với gợi ý Rosie's Cafe. Ảnh: Rosie's Cafe.

Ngoài ra Rosie's Cafe còn khá ấn tượng với lối kiến trúc đậm nét cổ xưa, cùng những đồ vật bằng gỗ và tông vàng nâu nhấn nhá cực chất. Đến với Rosie's Cafe cùng thưởng miếng bánh ngọt, nhâm nhi ly cafe, đọc những quyển sách mình yêu thích thì quả là thú vui tao nhã phải biết. Nếu có dịp đến Hội An đừng quên ghé Rosie's Cafe để có những bức hình để đời nhé.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: 02 Mạc Đĩnh Chi, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0905.312.433

Hải Cafe trong top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022

Hải Cafe luôn là địa chỉ được nhiều bạn trẻ ưu ái lựa chọn khi có dịp ghé thăm Hội An. Hải Cafe hớp hồn du khách với những hình ảnh nền tường vàng cổ kính, bàn ghế gỗ, giàn hoa rủ xuống và chiếc cửa sổ xanh vintage cùng những chiếc đèn lồng Hội An xinh xắn, tất cả hợp lại thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo.

Hải Cafe trong top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022. Ảnh: Hải Cafe

Hải Cafe sẽ là điểm nghỉ chân lý tưởng cho những ai thích sự hoài cổ, yên ai tránh xa sự ồn ào, nhộn nhịp của thành phố. Ngồi tựa vào chiếc ghế trúc, cùng bạn bè đôi ba câu và nhâm nhi tách cà phê thì quả là tuyệt vời. Nếu có dịp du lịch ở Hội An mà không ghé thăm Hải Cafe thì quả thật là một sự thiếu sót lớn đấy nhé.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 111 Trần Phú (98 Nguyễn Thái Học), Hội An, Quảng Nam

Trên đây là top quán cà phê đẹp ở Hội An 2022 hấp dẫn mọi du khách. Nếu có dịp ghé thăm phố Hội, du khách hãy cùng khám phá và cảm nhận nét yên bình, tĩnh lặng tạ những quán cafe nổi danh nơi phố cổ. Những trải nghiệm yên bình tại những không gian của các quán cafe Hội An sẽ chiều lòng mọi du khách ưa thích sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng và thư giãn.