Dự báo thời tiết hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Từ 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 23/7 - 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.

Thời tiết những ngày diễn ra Lễ Quốc tang, Hà Nội trời nắng, có mưa gián đoạn. TPHCM có lúc có mưa rào và dông.

Từ chiều 23/7 - đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra chiều và đêm 23/7, ở khu vực từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày 25-26/7 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 3 địa điểm tổ chức lễ viếng là: Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quê nhà Tổng Bí thư ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tirongj sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Diễn biến thời tiết Lễ Quốc tang khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM cụ thể như sau:

Diễn biến thời tiết Hà Nội trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

Diễn biến thời tiết TP.HCM trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

Diễn biến thời tiết Đà Nẵng trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

Trên biển, đêm 23 ngày 24/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông; khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm cả Trường Sa), Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 24/7 và ngày 25/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và khu vực phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh 6, riêng từ ngày 25/7 khu vực phía Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.