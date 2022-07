Khán giả Việt liệu có quá khắt khe với nghệ sĩ gặp scandal?

Trước thực trạng trên, không ít nghệ sĩ đăng đàn nhằm bảo vệ đồng nghiệp. Bên cạnh một số diễn viên khẳng định đây là "chuyện thường tình", "văn hóa đàn ông", một vài người nổi tiếng cho rằng khán giả Việt đang quá khắt khe với nghệ sĩ, khi vội vàng tẩy chay, lên án họ dù chưa có bằng chứng.



Theo tờ báo địa phương Majorca Daly Bulletin, một cô gái 17 tuổi đã cáo buộc hai người đàn ông cưỡng hiếp mình. Điều đặc biệt, hai người này được cho là diễn viên và nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Việt Nam. (Ảnh: Mirror)



Thực tế cho thấy, công chúng Việt Nam hoàn toàn không khó tính. Trong khi các nước trong khu vực có phần mạnh tay với các nghệ sĩ gặp lùm xùm về đạo đức thì tại Việt Nam, hầu như chưa có nghệ sĩ nào bị tẩy chay, dù hàng năm xảy ra rất nhiều scandal và không ít scandal nghiêm trọng.

Tại showbiz Trung Quốc, những cuộc "phong sát" diễn ra thường xuyên với những nghệ sĩ có scandal liên quan tới đạo đức. Điển hình là việc ngôi sao hàng đầu Trịnh Sảng mất sự nghiệp bởi scandal mang thai hộ và vứt bỏ con cái. "Mỹ nam" hot bậc nhất Trung Quốc Ngô Diệc Phàm không chỉ bị phong sát mà còn vướng tù tội khi quan hệ tình dục với các cô gái vị thành niên.

Tháng 8/2021, ca sĩ trẻ Hoắc Tôn tuyên bố rời khỏi làng giải trí sau khi bị người tình lâu năm tố phụ bạc, không tôn trọng tiền bối. Trước đó, với chiến thắng tại cuộc thi "Sing my song", anh được đánh giá là gương mặt nhiều triển vọng tiếp nối thế hệ đi trước.

Tại Hàn Quốc – nền giải trí lớn số 1 châu Á, các thần tượng trẻ cũng rất dễ bị "thanh trừng" này khi bị phát hiện các bằng chứng về vi phạm đạo đức đạo đức. Chỉ cần có một scandal về ứng xử, hay một bê bối liên quan tới tình ái, họ đã dễ dàng đánh mất sự nghiệp và khó có thể trở lại làng giải trí.

Năm 2016, rắc rối xảy ra với nữ ca sĩ G.NA khi cô dính vào một vụ bê bối mại dâm. Người đẹp nóng bỏng bị cáo buộc đã trả khoảng 35.000.000 Won để quan hệ tình dục với một doanh nhân người Mỹ. Tuy G.NA phản hồi rằng, cô không biết tới bất kỳ vấn đề tiền bạc nào nhưng scandal cũng khiến nữ ca sĩ biến mất hoàn toàn khỏi ngành công nghiệp giải trí.

Nam diễn viên Ji Soo bị loại khỏi dự án Sông đón trăng lên - River Where the Moon Rises dù anh là nam diễn viên chính và đã hoàn thành 18 trong số 20 tập phim. Nam diễn viên bị cáo buộc bạo lực học đường, trấn lột tiền, quấy rối tình dục, thường xuyên có hành động thô lỗ. Không chỉ có nguy cơ bị cấm trở lại giới giải trí, Ji Soo còn bị đơn vị sản xuất phim River Where the Moon Rises đâm đơn kiện. Họ yêu cầu công ty quản lý của Ji Soo bồi thường 3 tỷ Won ( 2,7 triệu USD ) cho những thiệt hại đoàn phim hứng chịu vì phải quay lại nhiều cảnh phim.

Giữ gìn hình ảnh là điều nghệ sĩ cần làm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành khẳng định: "Khi nổi tiếng có nghĩa là bạn không chỉ sống cho riêng mình mà còn đại diện cho nhiều giá trị mà người hâm mộ tôn trọng; không thể hoàn toàn nói và làm những điều mình thích mà không để ý đến tình cảm, suy nghĩ của người hâm mộ và công chúng nói chung. Sự nổi tiếng này mang lại cho họ nhiều lợi ích chính đáng và hợp pháp như tài chính, sự ảnh hưởng hình ảnh. Bởi vậy, việc giữ gìn hình ảnh là điều nghệ sĩ rất cần phải làm.

Tôi cho rằng, các nghệ sĩ cần hành xử, ứng xử có trách nhiệm hơn, minh bạch hơn. Làm nghệ sĩ, ngoài việc bỏ công sức luyện tập thì ngày nay cũng cần có cách hành xử, ứng xử phù hợp".

Diễn viên hài Hữu Tín trong scandal dùng chất cấm mới đây. (Ảnh: FBNV)

So với các nền giải trí tại châu Á, showbiz Việt Nam vẫn không quá khắc nghiệt. Chí ít, hàng loạt nghệ sĩ Việt vẫn có thể quay lại hoạt động sau scandal, dù không ít scandal chấn động. Không ít ca sĩ, diễn viên thản nhiên văng tục, chửi bậy và thể hiện cuộc sống đời tư phóng khoáng trên mạng xã hội và cho rằng đây là "nhà của mình", "không gian riêng không thể xâm phạm"...

Có thể nói, khán giả Việt không quá khắt khe với nghệ sĩ, có chăng là, cùng với sự lan tỏa của truyền thông và mạng xã hội, họ đang trở nên khó tính hơn đôi chút mà thôi. Sự khó tính ấy cũng phần nào tỉ lệ thuận với khối lợi nhuận "khủng" mà các nghệ sĩ nhận được, trong một môi trường giải trí mới đang tiến dần lên chuyên nghiệp.