Khán giả xôn xao khi nhóm nhạc Westlife thông báo sắp mở bán vé 2 đêm diễn tại Hà Nội

Hôm nay (9/5), Westlife đã chính thức đăng tải thông tin về điểm đến sắp tới của The Hits Tour. Theo đó, nhóm nhạc sẽ tới Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) và biểu diễn trong hai đêm 4 và 5/6 sắp tới. Trong bài đăng trên Facebook, Westlife chia sẻ: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng, chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6 sắp tới".

Trong lần trở lại này, Westlife sẽ chỉ có 3 thành viên Kian, Nicky, Shane trình diễn. Thành viên Mark không xuất hiện vì lý do sức khỏe. Bù lại, chương trình sẽ có sự xuất hiện của 911 - nhóm nhạc thường về Việt Nam biểu diễn trong những năm gần đây.

Thông tin Westlife đến Hà Nội khiến nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng, đón đợi. Nhiều bình luận từ khán giả cho biết, họ sẽ sớm săn vé để gặp gỡ các thần tượng của tuổi thanh xuân. Không ít người yêu nhạc cũng đặt dấu hỏi về giá vé, sau show diễn gặp ít nhiều lùm xùm tại TP.HCM vào năm ngoái.

Hình ảnh về đêm nhạc "The Hits Tour" của ban nhạc Westlife. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào tối 21 và 22/11/2023, ban nhạc Westlife đã có đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên The Wild Dreams Tour. Sự kiện diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất, TP.HCM, thu hút đông đảo khán giả tới tham dự.

Tuy concert mang lại nhiều xúc cảm cho người xem, vẫn có những điểm trừ đáng tiếc xảy ra, gây nên nhiều lùm xùm. Trong đó, nổi cộm là công tác tổ chức khiến không ít khán giả bức xúc, đòi hoàn vé ngay trước giờ diễm. Chương trình cũng bị đề nghị xử phạt vì để xuất hiện hình ảnh quảng cáo của các sàn tiền ảo, web cá cược.

Westlife là nhóm nhạc pop đến từ Ireland được thành lập năm 1998. Ban đầu, nhóm có 5 thành viên, gồm: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Sau 14 năm hoạt động, nhóm tan rã năm 2012 và sau đó tái hợp năm 2018. Westlife sở hữu loạt bản "hit" quen thuộc với khán giả Việt Nam như: I Have A Dream; Seasons In The Sun; My Love, If I Let You Go; Flying Without Wings; You Raise Me Up; Soledad; I Lay My Love On You...

Sự trở lại của Westlife khiến khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) được hâm nóng trở lại sau sự xuất hiện của nhóm nhạc Blackpink vào tháng 7/2023, thu hút hơn 60.000 người hâm mộ tham dự.