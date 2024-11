Khánh Hòa có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 4/11, tại hội trường Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Dịp này, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (sinh năm 1969, quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến nhận công tác tại Cục An ninh đối ngoại và giữ chức Phó cục trưởng.