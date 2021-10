Khánh Hòa: Kiểm tra, thẩm định tiêu chí an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở lưu trú

Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú ở Khánh Hòa

Theo đó ngày 12/10, qua kiểm tra các khách sạn: Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Resort & Spa Trang Bay, Vinpearl Discovery 1 và Vinpearl Discovey 2 đã thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch do Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ban hành.



Bên cạnh đó, các khách sạn trên đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng phương án phòng dịch, thành lập tổ phản ứng nhanh và ban hành quy trình xử lý các tình huống khi có ca nghi nhiễm Covid-19; bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời. Các cơ sở lưu trú vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh thường xuyên, đặc biệt là ở các vị trí nhiều người ra vào như thang máy, nhà vệ sinh, tay nắm cửa được vệ sinh liên tục; xe vận chuyển khách du lịch được khử khuẩn, vệ sinh, ngồi giãn cách theo quy định phòng, chống dịch Covid-19…

Trước đó, Sở Du lịch đã ban hành Công văn số 1642/SDL-QLDL về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị chỉ được phép đi vào hoạt động sau khi đã được Sở Du lịch chấp thuận kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực lưu trú

Trao đổi với Văn Hóa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, cho biết: Kết quả kiểm tra 4 Khánh sạn: Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Resort & Spa Trang Bay, Vinpearl Discovery 1 và Vinpearl Discovey 2 đều đạt và đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch. Điều này rất thuận lợi cho kế hoạch Khánh Hòa mở cửa đón khách du lịch trong tình hình mới. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết thêm, hiện nay, Sở vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra một số cơ sở lưu trú, khu du lịch khác trên địa bàn, xác định nếu đủ tiêu chí an toàn thì sẽ đồng ý cho mở cửa hoạt động.