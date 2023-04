Khánh Hòa: Ông Trương Thanh Hòa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa

Báo cáo tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân đã phát huy tinh thần yêu nước, lao động cần cù, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các nguồn lực, tạo nên những thành tựu to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.

Các nông dân thị xã Ninh Hòa trồng bông cúc cung cấp cho khách hàng vào dịp Tết. Ảnh: PV

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cho biết, thông qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt, điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe được quan tâm đúng mức. Có trên 17.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất vươn lên làm giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34 % theo chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân đã tự nguyện hiến đất, góp công sức, tiền của để tham gia xây dựng các công trình phúc lợi như cầu, cống, đường giao thông nông thôn... tạo nên diện mạo mới của nông thôn, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của giai cấp nông dân.

Ông Trương Thanh Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa. Ảnh: PV

Mỗi năm có trên 25.000 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95% số chi hội, gia đình đăng ký được xét công nhận đạt các tiêu chí về văn hoá. Công cuộc xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển, từng bước hình thành nông thôn văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 4.924 hội viên mới, đạt 123,10% so với Nghị quyết Đại hội (phát triển được 39 hội viên mới là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp); nâng tổng số Hội viên toàn thị xã là 33.793 hội viên, (tăng 11,37% so với nhiệm kỳ trước), 100% hội viên được phát thẻ Hội và được phân loại chất lượng.

Trao tặng cờ cho Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa. Ảnh: PV

Tại địa phương, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hay trong nông nghiệp cụ thể; kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, tập hợp nông dân ký cam kết thực hiện "Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục".

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo địa phương tham dự Đại hội. Ảnh: PV

Ngoài ra, tuyên truyền nông dân xây dựng các mô hình nhà lưới, nhà kính, nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như: Mô hình trồng rau tưới phun tự động; trồng nấm thương phẩm, tưới nhỏ giọt trên cây bưởi da xanh,...

Một góc phía trước của Đại hội. Ảnh: PV

Với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", trong nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu sẽ phát triển 4.000 hội viên mới, trên 17.000 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời, vận động hội viên nông dân đóng góp các loại cây, con giống để hỗ trợ cho nông dân nghèo.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 thành viên, ông Trương Thanh Hòa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.