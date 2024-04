Khánh thành tượng đài Lênin cao 3,6m, nặng 4,5 tấn làm hoàn toàn bằng đồng

Ngày 16/4, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài Lênin nhân dịp kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I. Lênin. Toàn bộ kinh phí đúc tượng, vận chuyển tượng đài Lênin từ Nga về Việt Nam đều do chính quyền tỉnh Ulyanovsk tài trợ.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, nhìn lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt - Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh, đặt nền móng và dày công vun đắp, xây dựng cho mối quan hệ này ngày càng gần gũi, tin cậy, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt. Từ những năm 1990, tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulyanovsk - quê hương Lênin đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác.

Tượng đài Lênin được đặt ở trung tâm khu vực giao nhau giữa đại lộ Lênin với đường Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói: "Công trình tượng đài Lênin tại TP.Vinh là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau. Từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, hai tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực".

Đại sứ Nga tại Việt Nam - ông Gennady Stepanovich Bezdetko tin tưởng rằng tượng đài Lênin đặt tại TP.Vinh sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An, mà còn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nga.