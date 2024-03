Nghệ An: Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có nhiều khởi sắc



Ngày 27/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An năm 2023. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành liên quan.

Ảnh: N.T

Năm qua, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan đã triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan ban hành đã được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2023, với nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào "Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" đã có 147.097 hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 30 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020 – 2023 được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.

Các cấp Hội đã chỉ đạo xây dựng 168 mô hình kinh tế có hiệu quả. Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm đạt hiệu quả cao. Tổ chức 415 gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP. Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận nền tảng số, phát triển thương mại điện tử, đưa 8.836 sản phẩm nông sản lên sàn.

Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của để tham gia xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 481 vườn mẫu nông dân, 190 vườn chuẩn nông thôn mới, 424 "Hàng cây nông dân ơn Bác", 40 "Vườn cây nông dân ơn Bác", xây dựng được 636 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất được 33.932 tấn phân hữu cơ vi sinh.

Tại hội nghị, các sở, ngành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế giữa các bên trong công tác phối hợp. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, các sở, ngành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế giữa các bên trong công tác phối hợp. Đồng thời, thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở ngành trong thời gian tới.

Nhất trí với 6 đề xuất quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả các bên đã đạt được trong chương trình phối hợp năm 2023. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đồng ý với nội dung phối hợp trọng tâm năm 2024 giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhất trí với 6 đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Văn Đệ cũng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền vận động nông dân chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tốt các chính sách phát triển, tiếp cận những vấn đề phát triển nông nghiệp hiệu quả như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Phát triển mạnh quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hội viên, nông dân năm 2024.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức 415 gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP. Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận nền tảng số, phát triển thương mại điện tử, đưa 8.836 sản phẩm nông sản lên sàn. Ảnh: N.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhất trí với 6 đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh, gồm: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030"; cấp kinh phí để Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo xây dựng 21 mô hình điểm "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"; phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh"; xây dựng Đề án "Tổ chức đưa nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản ở trong nước, giai đoạn 2024 - 2030"; Đồng ý chủ trương để Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệ và PTNT xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phát động hội viên nông dân tổ chức trồng tre, mét chống sạt lở bờ sông Lam; tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải bóng chuyền nông dân "Cúp bông lúa vàng" gắn với quảng bá nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan theo từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện.