Khi nào quận Bắc Từ Liêm sẽ cấp xong căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân?

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đề nghị công an quận chỉ đạo tổ chức cấp căn cước lưu động tại công an quận và công an các phường vào tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo kế hoạch đặt ra.