Khỉ vàng xâm nhập sân bay Nội Bài, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội nói gì?

Sáng 23/2, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài ngăn ngừa cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 14 và 18/2, cá thể khỉ màu vàng đã xuất hiện trong khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng HKQT Nội Bài. Hai lần khỉ xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng HKQT Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, đồng thời tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ tại khu vực bốt gác V1 hàng rào an ninh khu bay.

Đồng thời, Cảng HKQT Nội Bài cũng cần khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay của cá thể khỉ nói riêng và các động vật hoang dã nói chung.

Cục Hàng không đề nghị Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc cấp có biện pháp kiểm tra, rà soát và phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng HKQT Nội Bài xử lý triệt để tình trạng cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực hàng rào Cảng HKQT Nội Bài.

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp động vật thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp hoạt động tại khu vực hàng rào an ninh tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn trong quá trình khai thác tại Cảng HKQT Nội Bài.

Trước thông tin ngày 14 và 18/2, cá thể khỉ màu vàng đã xuất hiện trong khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng HKQT Nội Bài, sáng 23/2, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Minh Tuyên, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên và đang làm văn bản phản hồi, hướng dẫn với biện pháp trước mắt là xua đuổi nếu như cá thể khỉ vàng này tiếp tục xuất hiện tại sân bay Nội Bài.

Về nguồn gốc cá thể khỉ vàng xuất hiện trong khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng HKQT Nội Bài, theo ông Tuyên: "Cá thể khỉ vàng này có thể từ rừng đi ra ngoài để kiếm ăn".

Cũng theo ông Tuyên, căn cứ tại Điều 8 Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì đối với các động vật rừng không thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm khi chúng có các hành vi tấn công đe dọa tính mạng, tài sản của người dân thì người dân đều có quyền bẫy, bắn ngay lập tức để tự vệ.

Trong trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đe dọa xâm hại nghiêm trọng tài sản hoặc tính mạng con người thì các tổ chức, cá nhân phải áp dụng các biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến động vật, đồng thời phải thông tin ngay với cơ quan Kiểm lâm hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện nơi gần nhất biết.

Đối với trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đe dọa tấn công trực tiếp đến tính mạng con người ở ngoài các khu rừng đặc dụng, phòng hộ mà sau khi đã áp dụng các biện pháp xua đuổi nhưng không có hiệu quả thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định và chỉ đạo việc bẫy, bắt, bắn cá thể động vật đó. Lúc này người dân mới có quyền bẫy, bắn theo quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

"Trong trường hợp cấp thiết không thể xua đuổi được, liên quan đến tính mạng, tài sản của con người, ảnh hưởng đến an ninh sân bay thì phải dùng biện khác như bẫy, bắt... Bắn là biện pháp cuối cùng", ông Tuyên cho biết.