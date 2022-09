Khoai lang tím trồng ở Bình Tân (Vĩnh Long) có một chất rất quý

Theo nghiên cứu, khoai lang tím Nhật trồng ở Bình Tân (Vĩnh Long) có chứa chất Anthocyanin khá cao, dao động 150- 277mg/g (tính theo trọng lượng khô).

Đây là chất màu tự nhiên, thuộc lớp chất flavonoid và có nhiều tác dụng sinh học như ngăn ngừa xâm nhập và phát triển các tế bào ung thư, hỗ trợ kháng viêm, chống oxy hóa và gia tăng sức khỏe tốt, tăng cường hệ miễn dịch…



ThS. Nguyễn Hoàng Tính, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ TP Cần Thơ cho biết, việc xây dựng được quy trình sản xuất khoai lang tím chứa Anthocyanin có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực tiêu thụ nông sản như khoai lang tím tại Việt Nam đang trong tình trạng thiếu công nghệ tiên tiến dẫn đến tổn thất sau thu hoạch còn cao. Đồng thời dự án đã đưa ra giải pháp công nghệ sạch để hạn chế tác động đến môi trường.

Các bạn sinh viên Vĩnh Long giới thiệu món bánh khoai lang tím tại ĐH Cần Thơ.

Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm từ khoai lang tím đã tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn tiêu thụ tại các thị trường lớn trong nước và xuất khẩu.

Với giá thành sản phẩm rẻ hơn so với các sản phẩm ngoại nhập nên sản phẩm từ dự án sẽ có sức cạnh tranh lớn. Như vậy, khi sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường nội địa sẽ góp phần làm giảm lượng ngoại tệ nhập các mặt hàng tương tự.

“Với giá thành rẻ, nguồn cung dồi dào, khả năng bảo quản lâu dài, quy trình đơn giản và tiết kiệm, khoai lang tím là nguyên liệu mới lạ và thích hợp nhất để tiến hành thu nhận Anthocyanin. Việc nghiên cứu chiết xuất Anthocyanin từ khoai lang tím hứa hẹn sẽ là một bước phát triển mới trong lĩnh vực thực phẩm, thậm chí là trong dinh dưỡng và y tế bởi những lợi ích mà Anthocyanin mang lại”- ThS.Nguyễn Hoàng Tính nhận xét.

Đa dạng sản phẩm từ khoai lang tím

Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng Vĩnh Long vừa nghiên cứu tạo chế phẩm cao, bột chứa Anthocyanin từ khoai lang tím.

Đây là lần đầu tiên ở Vĩnh Long, kết quả chiết xuất Anthocyanin từ khoai lang tím và thử nghiệm dưới dạng cao và bột được đánh giá về tác dụng sinh học và có khả năng bào chế thành chế phẩm bảo vệ sức khỏe cho người.

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng Vĩnh Long chia sẻ: “Từ kết quả nghiên cứu, khả năng phát triển sản phẩm thành thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược phẩm, giúp mở rộng thị trường thu mua và chế biến các sản phẩm từ khoai lang tím Vĩnh Long nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị sử dụng, mang lại lợi nhuận cho người dân đang muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao”.

Những sáng tạo mới như các loại bánh góp phần nâng cao giá trị sử dụng cho khoai lang tím Vĩnh Long.

Trong thời gian tới có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài này để làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng bột có hàm lượng Anthocyanin cao sản xuất thực phẩm bổ sung có tác dụng phòng ngừa các bệnh như: tim mạch, ung thư…; nghiên cứu tận dụng bã khoai lang tím sau chiết tạo ra các sản phẩm như: giấm, thức ăn chăn nuôi…

Củ khoai lang tím dễ bị mất giá nếu bị gãy vỡ do thu hoạch, do vận chuyển hoặc do không đạt kích cỡ. Lượng khoai không đạt này một phần nhỏ được dùng làm thức ăn cho vật nuôi, còn đa phần sẽ bỏ đi mà không đem lại chút lợi ích kinh tế nào.

Để tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ sẵn có, Ths. Trần Ngọc Điệp- Viện Công nghệ sinh học- Thực phẩm (Trường ĐH Cửu Long) đã nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang từ khoai lang tím.

Quy trình sản xuất rượu vang từ khoai lang tím bao gồm 2 quá trình chính là thủy phân nguyên liệu giàu tinh bột thành dịch đường và lên men ethanol tạo sản phẩm. Quá trình sản xuất kéo dài 3 tháng, từ 2,4kg khoai lang tím thu được khoảng 8 lít rượu vang thành phẩm.

Theo ThS.Trần Ngọc Điệp: “Sản phẩm rượu vang khoai lang tím không qua quá trình chưng cất nên giữ lại được những chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng Anthocyanin trong sản phẩm tương đối cao. Hiệu quả kinh tế của việc sản xuất rượu vang từ khoai lang tím cao hơn so với công nghệ sản xuất rượu vang thông thường, nhờ nguồn nguyên liệu có giá rẻ”.

Ở Việt Nam, khoai lang là cây lương thực truyền thống đứng thứ 3 sau lúa, bắp. Khoai lang được trồng ở khắp mọi nơi trên cả nước từ đồng bằng đến miền núi, duyên hải miền Trung đến châu thổ ĐBSCL. Nếu xét về số liệu thống kê thì Vĩnh Long là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích, sản lượng khoai lang. Diện tích trồng khoai lang của Vĩnh Long chiếm gần 2/3 diện tích của cả vùng ĐBSCL. Cây khoai lang trồng nhiều ở TX Bình Minh, các huyện Bình Tân, Tam Bình và Vũng Liêm, trong đó, Bình Tân chiếm gần 90% diện tích khoai lang của cả tỉnh.