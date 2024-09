Khoảng cách tuổi tác của nghệ sĩ phim Hàn Quốc nói lên điều gì?

Nhiều phim Hàn lên sóng gần đây có diễn viên nữ hơn diễn viên nam nhiều tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo Allkpop, ngày nay, nhiều người nghĩ rằng tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng nữa, bởi suy cho cùng "tuổi tác chỉ là một con số".

Tuy nhiên, với việc các bộ phim truyền hình như “Cinderella at 2AM” và “ No Gain No Love ” lên sóng gần đây, chủ đề chênh lệch tuổi tác (thường là nữ nhiều tuổi hơn nam) đã liên tục xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và họp báo.

Truyền thông dường như tập trung vào khoảng cách tuổi tác giữa các diễn viên hơn là diễn xuất của họ.

Những câu hỏi như: "Có một khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng điều đó có ảnh hưởng đến cách hai người làm việc cùng nhau không?" có thể được coi là những lời ám chỉ rằng, tuổi tác bằng cách nào đó quyết định chất lượng mối quan hệ trên màn ảnh của họ.

Điều này cũng làm giảm đi sự nỗ lực và tài năng của các diễn viên.

Trong bộ phim “Cinderella at 2AM”, hai diễn viên chính Shin Hyun Been và Moon Sang Min cách nhau 14 tuổi. Trong khi ở “No Gain No Love” hai bạn diễn Shin Min Ah và Kim Young Dae cách nhau 12 tuổi.

Trong các cuộc phỏng vấn, khi chủ đề về khoảng cách tuổi tác được đề cập đến, các diễn viên cố gắng trả lời theo cách tôn trọng lẫn nhau hoặc đưa ra câu trả lời vòng vo, được diễn đạt cẩn thận để tránh đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh luận về tuổi tác.

Jung Kyung Ho ít hơn Jeon Do Yeon 11 tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất

Nhưng khoảng cách tuổi tác có thực sự quan trọng khi nói đến phản ứng hóa học trên màn ảnh không? Lấy “ Crash Course in Romance ” (Khóa học yêu cấp tốc) làm ví dụ.

Trong phim này, Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho cách nhau 11 tuổi, nhưng phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ được khen ngợi, và bộ phim đã trở thành một trong những phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2023.

Tuổi tác không xác định bản chất của một nhân vật hoặc khả năng diễn xuất của các diễn viên.

Ca sĩ kiêm diễn viên kỳ cựu Uhm Jung Hwa từng đề cập rằng, kể từ khi cô bước sang tuổi 30, mọi bài viết về cô đều bắt đầu bằng việc nhấn mạnh tuổi tác của cô trước bất kỳ điều gì khác. Thực tế này không chỉ làm suy yếu thành tích của cô mà còn củng cố ý tưởng rằng tuổi tác là điều quan trọng nhất đối với một nghệ sĩ.

Ngược lại, sự khác biệt về tuổi tác đôi khi có thể làm tăng phản ứng hóa học giữa các bạn diễn. Những diễn viên lớn tuổi hơn thường có nhiều kinh nghiệm áp dụng vào vai diễn của họ. Điều này có thể bổ sung hoàn hảo cho năng lượng, niềm đam mê và góc nhìn mới mẻ của các bạn diễn trẻ hơn, tạo ra sự cân bằng trên màn ảnh.

Kim Soo Hyun và Jun Ji Hyun cách nhau 7 tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất

Điển hình màn hợp tác giữa Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun trong bộ phim truyền hình ăn khách “ My Love From Another Star ” (Vì sao đưa anh tới). Mặc dù chênh lệch 7 tuổi, diễn xuất của họ vẫn rất ăn ý, thu hút người xem vào mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Cả hai diễn viên đều đã chia sẻ một cách cởi mở về việc họ đã học được nhiều thứ từ nhau trong quá trình quay phim. Jun Ji Hyun, với nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất của một đàn chị, đã có thể đưa ra lời khuyên. Trong khi Kim Soo Hyun mang đến sức sống trẻ trung cho các cảnh quay của họ. Họ đã cùng nhau tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.

Allkpop kết luận, cuối cùng, điều thực sự quan trọng là cách các diễn viên nhập vai và tạo ra sự kết nối với khán giả. Tuổi tác chỉ là một con số khi nói đến nghệ thuật - điều quan trọng là chiều sâu của cảm xúc, kỹ năng diễn xuất và sự tận tâm của các diễn viên đối với nghề của họ.