Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào hôm nay (31/3) trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi phim "Hạ cánh nơi anh" diễn ra vào 4 giờ chiều nay (giờ Hàn Quốc) tại khách sạn Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc. Sau buổi lễ chính, cô dâu và chú rể sẽ đãi tiệc bạn bè, người thân.

Cũng vì đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức riêng tư nên những hình ảnh mới nhất về ngày trọng đại của cặp đôi càng khiến người hâm mộ mong chờ. Mới đây, ảnh cưới Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu tiên được hé lộ với công chúng. Theo YTN Star, cô dâu Son Ye Jin mặc váy cưới trắng thiết kế đơn giản. Cặp đôi nắm tay nhau và nở nụ cười rạng rỡ. Biểu cảm của cô dâu Son Ye Jin tay trong tay chồng điển trai khiến nhiều sao Việt và người hâm mộ trầm trồ, gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

"Mong cho anh, tình đẹp như mây xanh. Chỉ đầy ấp tiếng cười, lời chúc phúc mọi người. Không như chúng mình trước đây... Hôm nay người mình yêu cưới. Nhìn hai người này hạnh phúc quá. Mãi mãi hạnh phúc nha hai người tôi mê đắm ơi!", siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ.

Ngoài siêu mẫu Xuân Lan, Á hậu Tường San, Kiều Loan, Hoa hậu Phương Khánh... cũng chia sẻ lại ảnh cưới Hyun Bin và Son Ye Jin kèm những lời chúc phúc cho cặp đôi.

Ảnh cưới Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt mạng vì biểu cảm ngọt ngào của cô dâu chú rể. (Ảnh: Newsen)

Phía công ty quản lý của Hyun Bin, Son Ye Jin là VAST Entertainment và MS Team Entertainment gửi lời xin lỗi tới công chúng. Đại diện của cặp sao phim "Hạ cánh nơi anh" hy vọng truyền thông và khán giả thông cảm khi đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức kín đáo, thắt chặt an ninh.

"Chúng tôi cảm ơn những lời chúc mừng và sự ủng hộ nồng nhiệt gửi đến hai người trong khởi đầu mới. Trong tương lai, nữ diễn viên Son Ye Jin và công ty luôn nỗ lực để đền đáp tình cảm khán giả đã gửi gắm", phía công ty quản lý Son Ye Jin chia sẻ.

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được fan mong đợi kể từ khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khép lại. Trong ảnh, cô dâu chú rể nở nụ cười rạng rỡ khi diện đồ cưới. (Ảnh: Newsen)

Ngoài ảnh cưới được hé lộ, một số thông tin và khách mời trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin cũng được người hâm mộ quan tâm. Được biết, khách mời dự hôn lễ của cặp đôi phim "Hạ cánh nơi anh" gồm: Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee...

Theo Xports News cho biết, ca sĩ Gummy sẽ hát trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Tài tử Jang Dong Gun là bạn thân nhiều năm của Hyun Bin sẽ đảm nhận vị trí chủ trì hôn lễ, đọc bài chúc mừng.

Tại Việt Nam, nhiều fanpage và các sao Việt, người hâm mộ vẫn liên tục cập nhật thông tin về đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Son Ye Jin và Hyun Bin từng tham gia phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Sau đó, cặp đôi tái hợp trong bộ phim đình đám Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) của đài tvN. Trước khi về chung một nhà, mỹ nhân phim "Hạ cánh nơi anh" từng dành nhiều lời khen ngợi cho "nửa kia". Chia sẻ với truyền thông, Son Ye Jin cho biết: "Anh ấy (Hyun Bin - PV) là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".