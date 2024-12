Khởi động giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024, thêm hạng mục mới dành cho rapper

Làn Sóng Xanh 2024 – giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín nhất Việt Nam do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) tổ chức – chính thức khởi động vào hôm nay, 10/12.

Tuyền Tăng làm MC cho lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024. Ảnh: BTC

Thị trường âm nhạc năm 2024 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các bản hit đến từ các chương trình truyền hình thực tế như "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Những ca khúc bước ra từ 2 chương trình này đã nhiều tuần liền giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, tạo nên làn sóng cuồng nhiệt từ nhiều đối tượng khán giả.

MC Gil Lê

Cũng từ hiệu ứng của 2 chương trình này dẫn đến việc các nam ca sĩ tiếp tục khẳng định thế mạnh trên thị trường âm nhạc, với nhiều bản hit đạt thành tích vượt trội cả về số lượng lẫn mức độ yêu thích. Điểm thú vị là dù không tính yếu tố chương trình thực tế thì các gương mặt nam cũng có dấu ấn rõ nét hơn trong năm.

Nhìn lại Bảng xếp hạng LSX 2024, nổi bật nhất là hai ca khúc của Sơn Tùng M-TP, khi cả hai đều vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube và đạt được số liệu ấn tượng trên các nền tảng khác. Đồng thời, đây cũng là hai bài hát xuất hiện lâu nhất trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.

Thêm mục bình chọn mới - Nam Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

Trong đó, "Đừng làm trái tim anh đau" dẫn đầu với 26 tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng và giữ vị trí quán quân nhiều nhất là 9 tuần. Ca khúc "Chúng ta của tương lai" cũng của Sơn Tùng M-TP và "Từng là" của Vũ Cát Tường có tổng cộng 21 tuần nằm trong bảng xếp hạng, trong đó "Chúng ta của tương lai" ở vị trí quán quân 8 tuần. "Sau lời từ khước" của Phan Mạnh Quỳnh duy trì 19 tuần (6 tuần quán quân), còn "Thủy triều" của Quang Hùng MasterD đạt 18 tuần liên tiếp.

Ở một góc độ khác, sự tác động mạnh mẽ của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc cũng làm giảm đi phần nào sự đa dạng trong các sản phẩm cá nhân trên thị trường, là một điều đáng suy ngẫm trong năm nay.

Top 40 ca khúc hit của Làn Sóng Xanh

Dẫu vậy, sức sống của âm nhạc Việt vẫn được thể hiện rõ nét qua sự bùng nổ văn hóa fandom và những hoạt động ủng hộ nghệ sĩ ngày càng chuyên nghiệp và trở thành một xu hướng không thể bỏ qua. Không chỉ ủng hộ thần tượng qua lượt nghe và lượt xem, các fan còn thể hiện tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình qua nhiều hình thức sáng tạo. Tất cả những điều này sẽ được ghi nhận đầy đủ tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay.

Vì lẽ đó, ở lần trao giải thứ 27 này, Làn Sóng Xanh có sự cải tiến mới: Mở cổng bình chọn riêng biệt cho hạng mục Nam, Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất. Hạng mục này sẽ được bình chọn qua cổng điện tử riêng (được cập nhật chi tiết trên fanpage Làn Sóng Xanh).

Năm nay, lễ trao giải Làn Sóng Xanh sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Tiếp nối chủ đề "We are the future" của năm ngoái, Làn Sóng Xanh 2024 chọn thông điệp "The future is now" nhằm khẳng định thế hệ nghệ sĩ mới đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện âm nhạc hiện đại, sáng tạo và mang đậm bản sắc Việt.

Đặc biệt, Làn Sóng Xanh sẽ ra mắt một bài hát chủ đề (theme song), được sáng tác bởi đội ngũ DTAP và thể hiện bởi những ca sĩ nổi bật trong "ngôi nhà chung" của Làn Sóng Xanh. Ca khúc này không chỉ là điểm nhấn mới lạ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và sáng tạo.