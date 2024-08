Khối tài sản đáng ngưỡng mộ của anh tài "hay dỗi" nhất tại "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong các phân cảnh hậu trường, anh thường bị NSND Tự Long trêu chọc. Đáp lại, nam ca sĩ cũng thường tỏ ra phụng phịu, buồn bã. Những hình ảnh hài hước khiến Tuấn Hưng được khán giả gọi là anh tài "hay dỗi" nhất tại chương trình, dù đã ở tuổi U50.

Tuy để lộ những nét đáng yêu tại chương trình nhưng ngoài đời, Tuấn Hưng lại là đại gia của showbiz Việt. Sau hơn 20 năm làm nghệ thuật đồng thời cùng vợ kinh doanh, nam ca sĩ sở hữu khối tài sản không nhỏ bao gồm bất động sản và nhiều xế hộp hạng sang.

Tuấn Hưng trên sân khấu chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Đầu năm 2020, Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng lần đầu khoe cận cảnh không gian bên trong biệt thự tiền tỷ. Đây cũng là căn biệt thự đầu tiên mà hai vợ chồng anh sở hữu sau khi đã có trong tay 3 căn hộ cao cấp. Được biết, căn biệt thự này có diện tích khá lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu và dành cho giới thượng lưu Hà Nội.

Biệt thự của Tuấn Hưng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với những mảng màu hiện đại, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Chiếc đàn piano được nam ca sĩ đặt ở trung tâm của phòng khách, trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong nhà.

Căn biệt thự Tuấn Hưng tậu năm 2019 ở Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Khung cảnh bên trong căn biệt thự sang trọng. (Ảnh: FBNV)

Tuấn Hưng dành không ít thời gian để trang trí nội thất. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Khay, Hà Nội, được đặt tên là "Sweet Home". Ngôi nhà có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, là nơi một thời anh thường tổ chức các show âm nhạc miễn phí.

Tháng 4/2022, kỷ niệm tròn 8 năm bên vợ giọng ca 8X tiết lộ đã mua một căn biệt thự có view biển ở An Bàng - Hội An. Theo một số nguồn tin, giá trị của bất động sản này lên tới 50 tỷ đồng. "Thế là sau một đêm cùng bàn bạc tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là: Ngôi nhà hạnh phúc. Tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên đó là một căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An", nam ca sĩ hào hứng chia sẻ.

Căn nhà của vợ chồng Tuấn Hưng ở phố Hàng Khay, Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Không những sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, Tuấn Hưng còn được biết đến là một tay chơi xe trong showbiz Việt. Theo đó, giọng ca gốc Hà thành sở hữu chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ được anh "tậu" vào năm 2017. Chiếc xe này trị giá lên tới 16 tỷ đồng. Trước đó, anh từng sở hữu nhiều chiếc xe có giá trị khủng như: Range Rover Evoque (gần 8 tỷ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỷ đồng).

Vợ chồng Tuấn Hưng cũng không ít lần mạnh tay chi tiền để sở hữu hàng loạt món đồ hiệu đắt đỏ. Anh từng tặng bà xã chiếc điện thoại có giá hàng trăm triệu, bộ sưu tập nhiều loại đồng hồ, kính mắt... Đáng chú ý, dịp sinh nhật tuổi 40, nam ca sĩ tự thưởng cho mình chiếc khuyên tai kim cương "khủng" có giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Vợ chồng Tuấn Hưng có cuộc sống giàu sang, viên mãn. (Ảnh: FBNV)

Tuấn Hưng là cựu thành viên của ban nhạc Quả dưa hấu. Sau khi hoạt động solo, anh có trong tay nhiều bản "hit" và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Năm 2014, nam nghệ sĩ lên xe hoa với bà xã Thu Hương và đến hiện tại đã có 3 con là bé Su Hào sinh vào năm 2014, bé Son sinh năm 2017 và một bé trai út Sâm sinh năm 2019.

Kể từ khi kết hôn, Thu Hương lùi về hậu trường làm chỗ dựa vững chắc cho chồng và chăm sóc các con, kinh doanh riêng. Đến thời điểm này, cô đang là CEO trong lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực. Tuấn Hưng cũng nổi tiếng với mức cát-xê cao, lên đến hàng trăm triệu đồng cho một buổi biểu diễn.