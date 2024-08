Vì sao Tuấn Hưng nhiều lần bị "chê" tại "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Mới đây, Tuấn Hưng có những chia sẻ mới sau một thời gian bị khán giả đồn đoán "mất giọng". Anh viết: "Khi cất giọng, tôi hát bằng cả trái tim và sự khao khát. Có người nói tôi may mắn, vì khi xuất hiện là sáng sân khấu, nghe là biết giọng đặc trưng. Tôi không phủ nhận mình may mắn, nhưng nếu không nỗ lực tìm tòi, khám phá bản thân, may mắn đó có đến mãi với tôi không?".

Nam ca sĩ khẳng định, việc nhiều người nói anh mất giọng là động lực để anh cố gắng hơn trong chương trình lần này. "Những lời khen có cánh không thay đổi tôi nhưng những lời góp ý thẳng thắn sẽ làm tôi mạnh mẽ và tiến bộ".

Nam ca sĩ Tuấn Hưng. (Ảnh: NSX)

Tại Công diễn 2, Liên minh Tinh Tú (NSND Tự Long, Tuấn Hưng, Soobin, Cường Seven, Đinh Tiến Đạt, Quốc Thiên, Rhymastic, Tiến Luật) đã trình bày ca khúc Những kẻ mộng mơ (bản hit của Noo Phước Thịnh). Trong khi Soobin Hoàng Sơn, Quốc Thiên được khen ngợi với giọng hát, diễn xuất, Tuấn Hưng bị nhận xét xuống phong độ, mờ nhạt. Thậm chí một số khán giả còn cho rằng nghệ sĩ gạo cội phá ca khúc của đàn em, làm mất đi nét đẹp của tác phẩm.

Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng gặp thị phi tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Trước đó, anh bị các diễn đàn nhận định ít tương tác, ngại lên hình. Việc nam ca sĩ "hay dỗi" cũng thường được mang ra bình luận. Trước những thắc mắc trên, nam ca sĩ đã đưa ra lý giải. Anh viết: "Tôi là một gương mặt cũ rích, tới với chương trình để học hỏi, kết nối với những bạn đồng nghiệp sau một thời gian không xuất hiện.

Thông qua chương trình, tôi cũng mong mọi người nhớ rằng Tuấn Hưng vẫn còn khao khát với giọng hát của mình dù đã qua tuổi đẹp nhất, hay còn gọi là thanh xuân của một con người. Đương nhiên, không phải tôi tự ti với những gì mình đang có tới mức phải né tránh ống kính máy quay. Sự thật là hướng quay chỉ có một mà có tới 33 anh tài. Tôi thích lùi lại phía sau để những bạn trẻ lên hình nhiều hơn, chương trình thêm phong phú".

Năm 2024 có thể nói là một năm nhiều thăng trầm của Tuấn Hưng khi anh gặp không ít lùm xùm trong sự nghiệp. MV Quả táo vàng ra mắt hồi tháng 5 bị chê về trang phục, tạo hình không ăn khớp, hình ảnh chất lượng thấp, nam diễn viên trong MV từng tham gia phim 18+, lời bài hát vô nghĩa... Tuấn Hưng buộc phải gỡ bỏ sản phẩm trên YouTube sau vỏn vẹn vài ngày ra mắt.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy làm nghệ thuật và sáng tạo tại thời điểm này khó khăn hơn cả thời điểm 25 năm trước, khi anh mới bước chân vào nghề. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn sẽ kiên định trên con đường mình đã chọn.