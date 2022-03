Khối tài sản nghìn tỷ đồng của bà Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin, tối 24/3, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Bà Nguyễn Phương Hằng được biết tới là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành CTCP Đại Nam. Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng , chồng bà Hằng, bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5/2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình.

Sở hữu Khu du lịch Đại Nam có quy mô xây dựng lên đến 6.000 tỷ đồng

Công ty này hoạt động kinh doanh đa ngành nghề và sở hữu nhiều dự án lớn, trong đó đặc biệt phải kể đến Khu Du lịch Đại Nam tại tỉnh Bình Dương (hay khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến) rộng 450 ha tại tỉnh Bình Dương, ước tính kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng. Cũng tại địa phương này, Đại Nam còn là chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Sóng Thần 1, 2 và 3 với quy mô tầm cỡ.

Khu du lịch Đại Nam. Ảnh: T.M

Ngoài Đại Nam, hệ sinh thái của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng còn rất nhiều cái tên đáng chú ý khác. Tiêu biểu như Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH Du lịch Đại Nam Thần tiên, Công ty TNHH MTV Tân Khai.

Chính nhờ sở hữu loạt dự án giá trị đã giúp khối tài sản của vợ chồng bà Hằng và ông Dũng không ngừng tăng lên.

Cụ thể, trên sóng những livestream trên các kênh mạng xã hội, bà Phương Hằng thường khoe bản thân có khối tài sản cực "khủng". Bà Hằng cho biết, ở tuổi 50 bà có tất cả mọi thứ và tài sản của bà là thật chứ không ảo trên chứng khoán..

"Nếu nói về tài sản, thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có... Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng kí. Vì tôi đam mê nên tôi nỗ lực làm ra tiền. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết... Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân kí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào", bà Hằng khẳng định.

Ngoài sổ đỏ tính bằng cân cùng thú chơi hột xoàn cỡ bự, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng. Mỗi chiếc xe của chủ sở hữu Đại Nam đều có giá lên đến hàng chục tỷ đồng, tính nhẩm cả bộ sưu tập cũng phải cả trăm tỷ.

Trong đó, Vợ chồng bà Hằng ông Dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600 và Bentley Continental GTC.

Dàn siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng của bà Phương Hằng. Ảnh: T.M.

Chưa kể, căn biệt thự bà Phương Hằng và gia đình đang sống ở vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM có tên Hằng Hữu. Căn biệt thự 6 tầng, có tổng diện tích sàn 2.400m2. Chỉ nhìn bề ngoài, có thể thấy căn biệt thự của bà Phương Hằng rất đồ sộ, xa hoa và tráng lệ, thể hiện đẳng cấp của nhà giàu.

Quỹ từ thiện Hằng Hữu nghìn tỷ đồng

Không chỉ siêu xe mà phu nhân đại gia Huỳnh Uy Dũng cũng có thú vui sưu tập kim cương. Trên kênh TikTok cá nhân, bà Phương Hằng từng đăng tải rất nhiều video khoe về những bộ sưu tập kim cương đắt giá của mình.

Tháng 10/2021, bà Hằng từng xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ. Đáng chú ý, trong buổi giao lưu, bà Nguyễn Phương Hằng đã đeo viên kim cương 45 carat trị giá 100 tỷ đồng và thu hút sự chú ý của mọi người.

Trước đó, bà Phương Hằng cũng chia sẻ chiếc nhẫn kim cương 4,5 carat, nước D mà mình vừa mua được. Theo GIA (Trung tâm kiểm định Hoa Kỳ) đã phân cấp màu sắc cho kim cương không màu theo bảng chữ cái từ D đến Z hay còn gọi là nước D đến nước Z.

Bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu nhiều viên kim cương có giá trị. AnhrL T.M

Ngoài ra, bà Phương Hằng còn là người sáng lập Quỹ từ thiện Hằng Hữu nghìn tỷ đồng. Được biết, Quỹ từ thiện Hằng Hữu được lấy tên từ con ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Hằng Hữu. Quỹ được ký kết hoạt động vào tháng 9/2014, đúng ngày sinh nhật của con trai ông Dũng, bà Hằng.

Theo thỏa thuận giữa Công ty Đại Nam và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, quỹ dự kiến hoạt động 16 năm, từ 2014 đến 2030. Ước tính mỗi năm quỹ sẽ hỗ trợ thực hiện từ 500 đến 1.000 ca cho trẻ em nghèo khó khăn không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu hoạt động đủ 16 năm, ông Huỳnh Uy Dũng ước tính số tiền tài trợ cho chương trình này khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 6/2016, Quỹ từ thiện Hằng Hữu chính thức được thành lập.