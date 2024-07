Khởi tố 28 đối tượng ở Quảng Nam tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng Khởi tố 28 đối tượng ở Quảng Nam tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng

Ngày 12/7, nguồn tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 19 bị can để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.