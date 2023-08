Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 người về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ chặn xe, hành hung lái xe khách.

3 người bị khởi tố gồm: Trần Văn Khe (SN 1972, ở Quảng Ninh); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1999, ở Thái Bình); Đào Việt Long (SN 1990, ở Quảng Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng tham gia vào vụ chặn xe, hành hung lái xe khách, về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP Hạ Long, ngày 3/8, lái xe Bùi Hữu Tới (SN 1991, ở xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) - là tài xế của Công ty TNHH Vận tải Thiên Hoàng Hải (Công ty Thiên Hoàng Hải) có đơn phản ánh bị một nhóm người chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường.

Sau khi nhận được đơn, Công an TP.Hạ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời triệu tập 3 người có hành vi hành hung lái xe Tới đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm người này thừa nhận bản thân là phụ xe BKS 14B – 002.91 đã chặn xe, tấn công tài xế Tới tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long. Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải - Thái Bình và đe doạ, đánh lái xe.

Nhóm người côn đồ chặn xe, giật cửa hành hung tài xế khi xe đang ở trên đường gây mất an ninh trật tự, khiến lái xe, phụ xe hoang mang phải nghỉ việc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, phản ánh đến Báo Dân Việt, đại diện Công ty Thiên Hoàng Hải cho biết, từ ngày 16/7 đến ngày 21/7, nhiều lái xe của Công ty Thiên Hoàng Hải bị các đối tượng chặn đầu xe, dọa nạt, chửi bới, hành hung, ném chất bẩn.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 16/7, xe Thiên Hoàng Hải đến ngã tư Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thì có một nhóm 6 người chặn đầu xe, dọa nạt, chửi bới, lấy đá chèn bánh xe để xe không di chuyển được.

Clip: Lái xe của Công ty Vận tải Thiên Hoàng Hải chạy tuyến Thái Bình - Quảng Ninh bị đe dọa, hành hung.

Ngày 17/7, khi xe đi đến ngã ba Vĩnh Bảo, bất ngờ bị những người trên xe ôtô biển số 14A-002.91 chặn xe Thiên Hoàng Hải, chửi bới không cho xe đi.

Tiếp đó, ngày 19/7, trong quá trình vận chuyển khách từ Quảng Ninh về Thái Bình đến chân cầu Bãi Cháy, lái xe Bùi Hữu Tới của nhà xe Thiên Hoàng Hải bị nhóm đối tượng đi trên xe biển số 14A-002.91 lao vào đánh đấm, chửi bới.

Ngày 20 và 21/7, xe chở khách của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thì bị ném chất bẩn, bị xe khác lạng lách, đánh võng trước mặt, cản trở việc lưu thông.

Tất cả những vụ việc nêu trên, camera hành trình và lái xe của hãng Thiên Hoàng Hải đã ghi lại.

Sau khi báo chí phản ánh, trao đổi với PV Báo Dân Việt, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo công an xác minh vụ việc trên và báo cáo kết quả xử lý.

Được biết, liên quan đến sự việc còn có T.T.D, sinh năm 2007, trú tại tổ 66, khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.