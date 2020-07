Khởi tố bắt giam đối tượng sát hại người phụ nữ sau khi quan hệ rồi cướp tài sản

Ngày 1/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".



Tâm khai báo với công an.

Theo điều tra, khoảng giữa năm 2019, Tâm và chị L.C.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị, trú tỉnh Đồng Nai, là nhân viên quán massage ở tỉnh Đồng Nai) có quen biết. Sau đó, cả 2 nhiều lần trò chuyện với nhau.

Ngày 14/4, Tâm và chị T hẹn gặp nhau và chị T mượn của Tâm số tiền là 3 triệu đồng. Sau đó, Tâm đòi nhưng chị T không có tiền trả nên khất nợ.

Sáng 26/6, chị T hẹn Tâm tới nhà nghỉ Đức phát ở KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để nói chuyện nợ nần. Tại đây, Tâm và chị T quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ xong, thanh niên yêu cầu chị T trả tiền nhưng do không có nên chị T xin khất nợ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Bực tức, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, cổ của chị T khiến chị gục tại chỗ. Gây án xong, thanh niên lục lọi lấy của chị T chiếc ĐTDĐ Iphone rồi xuống dưới nhà nghỉ. Nhân viên nhà nghỉ hỏi thì Tâm nói chị T sẽ trả tiền phòng.

Do thấy vẻ mặt hốt hoảng của thanh niên nên nhân viên nhà nghỉ không đồng ý và yêu cầu chờ kiểm tra phòng.

Bất ngờ, Tâm bỏ chạy ra ngoài rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Tâm bắt xe ôm về huyện Trảng Bom mang bán chiếc ĐTDĐ được 600 ngàn đồng. Về phần chị T, khi nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện đã tử vong nên báo cho công an.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Tâm là nghi phạm gây án nên truy xét.

Đến 16h cùng ngày, trinh sát công an phát hiện Tâm đang lẩn trốn ở căn nhà tại huyện Trảng Bom nên khống chế bắt giữ đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận như trên.