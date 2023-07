Khởi tố, bắt giam phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam Trần Viết Kiều (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Ông Viết Kiều là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.

Trần Viết Kiều lúc bị Cơ quan điều tra đọc quyết định. Ảnh: Hoàng Minh.

Sau đó, nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ.

Một thời gian sau, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 – 0,5%/ngày.

Trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi, nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để trừ nợ.

Bên cạnh đó, nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

Qua điều tra ban đầu, Trần Viết Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng, Kiều chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của một số đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng nêu trên cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.