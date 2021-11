Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm túi xách của chủ tiệm rau lấy tiền mua điện thoại và cho bạn mượn

Ngày 23/11, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (tự "Panda", 31 tuổi, trú tại TP.HCM) để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đọc lệnh bắt Hùng. Ảnh: Mạnh Khá

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 21/11, Hùng phát hiện chị Trịnh Thị L. nằm ngủ tại cửa hàng bán rau, củ, quả và trái cây H.L. (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Qua quan sát Hùng thấy gần chỗ chị L. nằm có một chiếc túi xách nên Hùng nhanh chóng trộm túi xách rồi tẩu thoát.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Hùng lấy trộm túi xách. Ảnh công an cung cấp

Khi ngủ dậy, lấy tiền hàng thì không thấy túi xách nên chị L. kiểm tra camera an ninh thì phát hiện túi xách đã bị trộm cuỗm mất. Chị L. lập tức báo tin cho cơ quan chức năng để cầu cứu.

Nhận tin báo từ chị L., căn cứ vào hình ảnh trên camera, công an nhanh chóng xác định Hùng chính là đối tượng liên quan nên mời đối tượng lên cơ quan công an để làm việc. Tại đây sau nhiều lần quanh co chối tội thì Hùng cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi trộm túi xách của chị L., thấy bên trong có tiền nên Hùng đã lấy mua điện thoại để liên lạc với bạn bè. Ngoài ra Hùng còn lấy tiền để tiêu xài cá nhân và cho bạn bè vay mượn.

Được biết Hùng là đối tượng đã có tiền án về tội "Chiếm đoạt tài sản" và cũng là tay anh chị có tiếng tại địa phương.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.