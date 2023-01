Ngày 10/1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh về tội nhận hối lộ

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Thiện Sinh, cán bộ Khoa dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) về tội nhận hối lộ.

Nơi làm việc của ông ông Trần Thiện Sinh, cán bộ Khoa dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: CTV

Cả hai bị can Nguyễn Minh Tùng và Trần Thiện Sinh cùng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý về tội danh như nêu trên. Trong sáng 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của 2 bị can trên và thu được nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân, đơn vị đã vào cuộc xác minh đối với 2 bị can nêu trên. Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các hành vi vi phạm của các ông Nguyễn Minh Tùng và Trần Thiện Sinh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã ban hành các quyết định tố tụng đối với 2 cán bộ trên.