Quảng Nam xử lý như thế nào với ông Trần Văn Tân, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam?

Xung quanh trường hợp của ông Trần Văn Tân (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, PV Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam về vấn đề này.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: "Phía Quảng Nam sẽ làm theo quy định, điều lệ Đảng. Việc xử lý đối với ông Tân sẽ do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu quy trình, sau đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xử lý theo đúng quy định. Nhưng hiện nay, phía Quảng Nam vẫn phải chờ kết luận cuối cùng của phía công an...".

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ảnh: T.H

Liên quan đến vụ việc, trước đó trao đổi với ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đối với các "chuyến bay giải cứu" đưa công dân về nước, Quảng Nam đón hơn 39.000 người, các công dân này đưa về được ở khách sạn để cách ly. "Việc đưa công dân về, đây là chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương. Việc đưa công dân về được làm theo quy trình nhằm giúp cho người dân, người lao động được về nước", ông Văn nói.

Khi được hỏi các văn bản để đưa công dân về nước, trong đó tại Quảng Nam ai là người ký thì ông Nguyễn Văn Văn cho biết: "Việc ký các văn bản đưa công dân về là do anh Tân ký (ông Trần Văn Tân), vì anh Tân được phân công trực tiếp trong việc phòng chống dịch, nên anh Tân ký là phù hợp…".

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Văn Tân, sinh năm 1979, nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tổ bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Văn Tân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.