Khởi tố một hiệu trưởng tham ô tiền tỷ

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm gia đối với Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Trung học Cơ sở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi “Tham ô tài sản”.

