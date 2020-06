Khởi tố người đàn ông dâm ô bé trai trong thang máy chung cư

Sáng 29/6, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 146 bộ Luật hình sự.



Trước đó, khoảng 21h tối 17/6, trong quá trình di chuyển thang máy trong toà nhà N03 Chung cư 25 Lạc Trung, ông Hưng đã có những hành động đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của bé trai 8 tuổi. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bé trai đã trình báo cơ quan chức năng sở tại.

Thang máy toà nhà N03 Chung cư 25 Lạc Trung, nơi xảy ra vụ việc.



Ngày 18/6, tại cơ quan Công an P.Vĩnh Tuy, ông Hưng thừa nhận đã có hành vi dâm ô đối với bé trai. Ngay sau đó, Công an Q.Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người này.

Theo một vị lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng, sau khi khởi tố, tạm giữ hình sự 3 ngày, Công an Q.Hai Bà Trưng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú và được địa phương giám sát.

Theo một số bảo vệ của tòa nhà, ông H. là cư dân của chung cư, có trình độ học vấn thạc sĩ. Thông tin này thể hiện qua một tờ khai trước đó với lực lượng bảo vệ tòa nhà. Ngày 22/6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Công an TP.Hà Nội làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, báo cáo kết quả trước ngày 30/6.