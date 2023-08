Ngày 31/8, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà T.T.P. (55 tuổi, trú tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để điều tra hành vi chứa mại dâm.

Nhà nghỉ Hồng Nhung - nơi bà P môi giới mại dâm cho thanh niên 22 tuổi mua dâm người phụ nữ 42 tuổi. Ảnh: CAP1

Thông tin ban đầu, bà T.T.P là chủ nhà nghỉ Hồng Nhung, ở đường Hải Triều, phường 1, thành phố Đông Hà.

Tối 25/8, nam thanh niên D.Đ.D (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá) đến nhà nghỉ Hồng Nhung của bà T.T.P để mua dâm. Tại đây, bà T.T.P dẫn D đến một phòng nghỉ để chờ.

Sau đó, bà T.T.P gọi điện cho người phụ nữ H.T.H (42 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) trao đổi về việc có người muốn mua dâm. H.T.H đã đồng ý.

Người phụ nữ liên quan vụ mua bán dâm vừa bị bắt quả tang. Ảnh: CAP1.

Sau khi thỏa thuận giá mà khách mua dâm là 200.000 đồng, bà P đề nghị trả công H 100.000 đồng, còn lại là tiền thuê phòng. Sau đó, H được bà P chỉ vào phòng của D để bán dâm.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục mua bán dâm thì bị Công an phường 1, thành phố Đông Hà bắt quả tang. Hồ sơ vụ việc được Công an phường 1 chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.