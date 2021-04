Khởi tố nhóm đối tượng đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.

