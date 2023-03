Khởi tố nhóm nữ quái hô biến hạt mạch nha thành thuốc 'kim sương' làm đẹp

Sáng 24/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Trần Thị Sen (33 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) và khởi tố, cho tại ngoại Trần Thị Sang (36 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vì nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/3, bà L.T.Đ (55 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) đến công an phường trình báo việc bị 3 phụ lừa đảo 9 triệu đồng tại chợ Cẩm Lệ.

Điều tra, xác minh, Công an phường Hòa Thọ Đông triệu tập Nguyễn Thị Kim Anh làm việc, sau đó chuyển giao cho Công an quận Cẩm Lệ điều tra. Đội điều tra tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục bắt giữ 2 đồng phạm của Anh là Sen và Sang.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều chứng cứ, phương tiện phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, nhóm này bàn bạc Anh đến chợ Cồn mua hạt mạch nha với giá 55 nghìn đồng/kg rồi mang đến chợ Cẩm Lệ đóng giả làm người bán thuốc Đông y.

Kim Anh đặt tên thuốc là "kim sương", chữa bệnh bọng mắt còn Sen và Sang thay nhau đóng giả làm bác sỹ, người mua thuốc trà trộn vào chợ Cẩm Lệ bán thuốc. Trong số những người mua thuốc "kim sương" có bà L.T.Đ.

Công an quận Cẩm Lệ xác định, từ ngày 10/2 đến nay, 3 nghi phạm này dàn cảnh lừa đảo ở hầu hết các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam, chiếm đoạt 250 triệu đồng chia nhau.

Cơ quan công an đề nghị, ai là bị hại, liên hệ Công an quận Cẩm Lệ (số 298 Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ), gặp điều tra viên Lý Thị Thanh Thủy, số điện thoại 02363.673.027 để cung cấp thông tin.