Khởi tố thầy giáo phụ trách đội dâm ô học sinh lớp 6

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương (SN 1993, ngụ phường Tân Bình, TP.Dĩ An) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.



Thầy giáo phụ trách đội dâm ô nữ sinh lớp 6

Theo điều tra ban đầu, Lương là giáo viên phụ trách công tác đội của Trường THCS Võ Trường Toản trên địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An.

Văn Đình Lương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương.

Trong quá trình làm việc, Lương đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một nữ sinh (SN 2012) của trường và bị gia đình của bị hại tố cáo đến cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó một tài khoản đã đăng tải trên mạng xã hội với những lời lẽ rất bức xúc như: "Xin phép mọi người, tôi muốn tố giác giáo viên của... về hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên.

Các hành vi đồi bại của người giáo viên này phải được đưa ra trước ánh sáng. Tôi quá bức xúc khi vụ việc này bị ém lại, gây nên nỗi đau không thể xoá nhòa cho các em học sinh.

Nếu như vụ việc này bị ém xuống, tôi không mong chỉ vì vợ thầy làm trong Viện Kiểm sát mà lại dung túng cho con người bại hoại như thầy!".

Dưới bài viết, đã có hàng trăm lượt bình luận chia sẻ trở thành một chủ đề nóng, gây xôn xao mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc trước vụ việc, thậm chí, có nhiều tài khoản cho rằng sự việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Dĩ An đã tạm giữ đối tượng Văn Đình Lương để điều tra, làm rõ.