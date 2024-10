Thi thể bên trong quán karaoke An Phú là người Trung Quốc mất tích hơn 1 tháng trước

Sáng 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong bên trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP..Thuận An.



Phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người ở karaoke An Phú

Theo cơ quan chức năng, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định ADN, nạn nhân tử vong được xác định là ông Lou Quilong (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc).

Quán karaoke An Phú - nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X.

Ông Lou Quilong được xác định là người đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 14/9, gia đình đã trình báo công an và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm.

Gia đình nạn nhân cho biết, cách đây khoảng một tháng, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Người đàn ông từ Trung Quốc sang Việt Nam, đến tỉnh Bình Dương làm việc, lưu trú tại một chung cư trên địa bàn TP.Thuận An.

Trước khi mất tích, người này có dấu hiệu trầm cảm, không làm việc mà đi lang thang. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định lần xuất hiện gần nhất của nạn nhân trong KDC Việt Sing vào ngày 14/9.

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa 15/10, anh N.V.T (SN 1994, quê An Giang) chở cháu đến quán karaoke An Phú để quay phim.

Khi đến nơi, anh T. để xe máy ở vỉa hè trước quán rồi đi vào bên trong cơ sở định quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán, anh T. phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh.

Bên cạnh đó, một phần đầu người nổi lên đang phân hủy dưới hố ga, không rõ có thân người hay không.

Hoảng sợ, anh T. chạy ra ngoài rồi chở cháu về tỉnh An Giang, không báo cho cơ quan chức năng về vụ việc.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh T. mới gọi điện trình báo vụ việc cho Công an phường An Phú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xác minh làm rõ.