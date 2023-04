Vụ thiếu tá CSGT và 2 người dân bị tông tử vong ở Long An: Tạm giữ thêm 3 đối tượng

Đối tượng Hiếu (42 tuổi, tự Chỉa, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị tạm giữ cùng 4 đồng phạm. Ảnh: Thiên Long

Chiều 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ việc xe nghi chở ma túy đâm chết 3 người (trong đó có 1 CSGT và 2 người dân) xảy ra ngày 21/4 tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An).

Theo điều tra, qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan và thu giữ 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, qua quá trình làm việc, tài xế điều khiển phương tiện ô tô biển kiểm soát 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/4, tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.