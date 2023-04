Những giọt nước mắt nghẹn ngào tiễn đưa trung tá CSGT Nguyễn Xuân Hào về đất mẹ

Khoảng 6 giờ ngày 25/4, rất đông thân nhân, đồng đội, người dân, bầu bạn và nhiều người chưa từng quen biết đã có mặt tại gia đình của trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) để viếng, tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo lãnh đạo, đồng đội, người dân, bạn bè đến tiễn đưa trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Thiên Long

Những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên mắt cha mẹ, anh em, vợ cùng đồng đội bao năm sống công tác trong lực lượng công an huyện. "Tôi chẳng nói nên lời, mấy ngày nay không thể nào chợp mắt khi nhớ đến Hào, một người bạn, một đồng nghiệp luôn hoàn thành nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của người dân. An nghỉ nhé bạn Hào ơi", đó là lời tâm sự của một trung tá Công an huyện Đức Hòa.

Rất đông người dân và nhiều người chưa hề quen biết cũng đến tiễn đưa trung tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: Thiên Long

Trong không khí trang nghiêm, thượng tá Võ Văn Tạo, Phó Trưởng công an huyện Đức Hòa đã đọc điếu văn trong hai hàng nước mắt "vĩnh biệt người đồng đội đã hy sinh cho đất nước...".

Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng cục tổ chức cán bộ - Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Hoà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, ông Lê Trường Chinh - Chủ tịch UBND huyện Đức Hoà tiễn đưa trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Chị Trần Thị Phương (35 tuổi, giáo viên trường THPT Hậu Nghĩa, vợ trung tá Hào) nghẹn lời. "Kể từ giây phút này, em không còn gặp lại anh và được nghe anh điện thoại, nhắn tin khi đi công tác về muộn. Anh Hào, sao anh lại ra đi bất ngờ như vậy..."! Nghe chị nói, những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Chị Trần Thị Phương (35 tuổi, vợ trung tá Hào) đọc lời cảm tạ. Ảnh: Thiên Long

Trung tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành Công an từ 10/2009.

Từ tháng 10/2009 đến tháng 5/2010, anh công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và giữ chức vụ Công an huyện Đức Hòa. Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2014, anh là cán bộ Cảnh sát môi trường, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và giữ chức vụ Công an huyện Đức Hòa.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015, anh là cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4-2018, anh là cán bộ tổ Hình sự - kinh tế - ma tuý, Đồn Công an khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2023, anh là cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Đức Hòa.