Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An

Ngày 11/8, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.



Một trong những cá thể hổ thu giữ ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành đang được chăm sóc tại Diễn Châu. Ảnh Cảnh Thắng

Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trưởng thành trong nhà.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Đô, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) do Công an huyện Yên Thành bắt giữ. Hiện công an đang tạm giữ bà Định để lấy lời khai.

Trước đó từ điều tra và cung cấp của Dân Việt, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, đột kích hai nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi); bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành) và thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép.

Sau đó có 8 con hổ đã chết chưa rõ nguyên nhân. 9 con hổ còn sống đã dần quen với môi trường tạm tại Khu sinh thái Mường Thanh (Diễn Châu, Nghệ An).