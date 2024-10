Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ ép nam sinh ăn đất, rít thuốc lá

Ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thiện N. về tội "Làm nhục người khác".

Cơ quan điều tra làm việc với 1 trong 2 đối tượng liên quan đến clip nam sinh bị ép ăn đất. Ảnh: CANA

Theo điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 19/10, tại địa phận xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn xảy ra vụ việc Phạm Thiện N. (SN 2008, học sinh lớp 11A4 Trường THPT Mai Hắc Đế) và Nguyễn Văn T. (SN 2010, học sinh lớp 9E Trường THCS Anh Xuân, Nam Anh, Nam Đàn) đã có hành vi bắt ép em Võ Hải Đ. (SN 2010, lớp 9C, Trường THCS Anh Xuân) hút thuốc lá không được nhả khói ra ngoài, ăn đất.

Hình ảnh nam sinh bị ép ăn đất, hút thuốc lá: Ảnh cắt từ clip

Quá trình N và T bắt Đ ăn đất, hút thuốc lá được T quay lại bằng điện thoại và sau đó được gửi cho nhiều người khác rồi phát tán lên mạng xã hội.



Công an huyện Nam Đàn khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội "Làm nhục người khác". Ảnh: CANA

Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thiện N (SN 2008) về hành vi "Làm nhục người khác" theo khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự.