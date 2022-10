Nam Từ Liêm tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm Tô Mạnh Thắng cho biết, vừa qua UBND quận và Công an Quận đã ban hành các Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn quận.



Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải.

Mục đích là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc cơ sở không đủ điều điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC…

Hội nghị đã tổ chức tham luận, trình bày một số nội dung nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc, cũng như giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Công an quận Nam từ Liêm Trần Văn Hoá giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng Công an quận phụ trách chỉ đạo toàn diện việc triển khai kế hoạch.

Công an các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu UBND các phường xây dựng kế hoạch triển khai, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo,…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Huy Cường yêu cầu thời gian tới các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, Công an quận xây chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH. Tổ chức rà soát, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo địa bàn theo 14 lĩnh vực PCCC.

Thành lập các đoàn liên ngành và tổ chức tổng kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, phát hiện xử lý chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để các vi phạm; kiến nghị thời hạn khắc phục, xử phạt vi phạm hành chính về PCCC&CNCH hoặc tạm đình chỉ hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó cần tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xây dựng, quản lý văn hóa, UBND các phường khi cấp giấy phép xây dựng, khi thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với lực lượng công an tổng rà soát, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC&CNCH các đơn vị trực thuộc, cơ sở phụ trách.