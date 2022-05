Trước đó, thực hiện Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lực lượng bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các đơn vị, địa phương đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Lương Văn Thành (SN 1971, trú tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) cầm đầu.

Đối tượng Lương Văn Thành cùng tang vật ma túy tại cơ quan công an.

Lương Văn Thành thường xuyên liên lạc, gặp các đối tượng người Lào vận chuyển ma túy tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Nghệ An với thủ đoạn rất tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào khoảng 12h30’ ngày 15/5, tại thôn 9, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04 Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn, phối hợp Đồn Biên phòng Phúc Sơn kiểm tra xe mô tô BKS 37M1-307.32 do Lương Văn Thành điều khiển. Khi bị phát hiện, Lương Văn Thành đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra bên trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 6.000 viên ma tuý tổng hợp (dạng hồng phiến) được cất giữ trong cốp xe máy. Mở rộng điều tra lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Lương Văn Thành tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An nhưng chưa phát hiện gì thêm.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.