Không chỉ mặt bằng trên “đất vàng” TP.HCM bị trả ồ ạt và đang tìm người thuê mà hàng loạt khách sạn cũng đang bị rao bán. Nếu như các mặt bằng nhà phố chi chít thông tin cho thuê thì làn sóng rao bán khách sạn diễn ra âm thầm hơn.



Hàng loạt khách sạn bình dân đến cao cấp bị rao bán

Ghi nhận tại trung tâm quận 1, nhất là xung quanh chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện cho thấy một loạt khách sạn từ bình dân đến trung và cao cấp vẫn đang đóng cửa im ỉm. Chỉ một số bên ngoài có dán thông tin liên lạc của dân môi giới, còn lại không có bất kỳ thông tin nào về việc không hoạt động.

Khách sạn Hạ Vy trên đường Đỗ Quang Đẩu, quận 1 bị rao bán. Ảnh: Hồng Phúc

Tuy nhiên, anh Hoàng An - một môi giới bất động sản cho biết hầu hết các khách đang cửa đóng then cài đều đang được rao bán. "Một số nơi đã đóng cửa 2-3 năm nay, chủ đều rao bán nhưng chưa có người mua. Thậm chí, ở trung tâm quận 1, nhiều khách sạn đang tiếp tục được rao bán hoặc nhờ chúng tôi hỗ trợ đăng tin cho thuê", anh An nói với Dân Việt.

Khách sạn Hạ Vy trên đường Đỗ Quang Đẩu trong khu phố Tây, cách trục chính phố đi bộ Bùi Viện chỉ vài bước chân đang đóng cửa. Bên ngoài không có thông tin cho thuê hay rao bán nào. Tuy nhiên, những người kinh doanh quanh đó cho biết khách sạn đã đóng cửa hai năm nay. Hỏi ra mới biết chủ của nó đang rao với giá gần 100 tỷ nhưng chưa bán được.

Đường Nguyễn Trãi từ vòng xoay Cống Quỳnh đến Ngã Sáu Phù Đổng có đến 4-5 khách sạn đang rao bán và cho thuê. Bán mấy năm qua chưa có chủ, một số nơi đã đổi chuyển sang cho thuê nhưng tình hình vẫn rất ì ạch.

Chẳng hạn, khách sạn Amore Saigon Hotel có 15 phòng, cho thuê khoảng 165 triệu đồng/tháng. Môi giới cho biết sẵn sàng cho thuê tầng trệt với mức giá 100 triệu đồng. Cạnh khách sạn này, một căn nhà 1 trệt 2 lầu cũng đang cho thuê.

Khách sạn Amore trên đường Nguyễn Trãi chi chít thông tin cho thuê. Ảnh: Hồng Phúc

Các trục đường xung quanh chợ Bến Thành như Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Thái Văn Lung… số lượng khách sạn đang rao bán và cho thuê còn nhiều hơn. Đặc biệt, một số khách sạn hạng sang thuộc hệ thống A25, Lasiesta, Nhật Hạ… cũng đã "bỏ của chạy lấy người", mức giá rao bán mong muốn từ vài trăm tỷ đồng.

Trên các sàn rao bán bất động sản online, khách sạn ở khu vực trung tâm TP.HCM đang bị rao bán hàng loạt. Nhiều khách sạn bên ngoài chỉ thấy đóng cửa, nhất là những nơi tạm ngưng hoạt động 1-2 năm nay, thì trên các sàn cũng đang tìm chủ mới.

Khách sạn không gồng nổi chờ khách quốc tế

Thống kê từ Nhà Tốt cho thấy, lượng tin đăng bán khách sạn bắt đầu tăng vào thời điểm quý III/2022. Nguyên nhân chính là tình hình kinh doanh ảm đạm của ngành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng. Thực tế, Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế từ tháng 3/2022, nhưng số lượng khách quốc tế đến TP.HCM chưa đủ để các doanh nghiệp phục hồi.

Thậm chí, số liệu mới đây từ “ông lớn” du lịch Saigontourist cho biết, trong năm 2022, công suất phòng bình quân chung của khối trực tiếp kinh doanh thuộc tổng công ty chỉ đạt 44%. Các doanh nghiệp lớn chật vật hậu Covid-19 thì tình hình khó khăn với các khách sạn nhỏ lẻ càng áp lực hơn.

Hai khách sạn hạng sang liền kề nhau trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM im ắng cả năm nay. Ảnh: Hồng Phúc

Sang đầu năm 2023, dù kinh tế tiếp tục phục hồi, du lịch có những điểm sáng mới, nhất là trong việc đón khách quốc tế, nhưng theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, khó khăn vẫn đang còn ở trước mắt khiến làn sóng rao bán, cho thuê khách sạn vẫn đang tiếp diễn.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Thị Ngọc Hiếu xác nhận hàng loạt khách sạn trên địa bàn TP.HCM đóng cửa, do khách quốc tế đến TP.HCM chưa nhiều, nên hoạt động kinh doanh chưa thể phục hồi. Hầu hết khách sạn đóng cửa hiện nay thuộc nhóm khách sạn từ 0-3 sao, quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, nhiều khách sạn xuống cấp, trong điều kiện khó khăn về tài chính, các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc thay đổi loại hình kinh doanh.

Và trong bối cảnh khách quốc tế chưa phục hồi, chủ nhiều khách sạn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn từ lãi suất ngân hàng, hàng loạt chi phí phát sinh hàng tháng.

Đại diện khách sạn A25 cho biết hiện giá bán điện ở khung kinh doanh dịch vụ là cao nhất trong các khung giá. Đơn vị đề xuất giảm khung giá điện kinh doanh dịch vụ lưu trú bằng với khung giá điện sản xuất trong vòng 3 năm, được giảm giá nước sinh hoạt và chi phí Internet.

“Chúng tôi cũng mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, được hỗ trợ giãn nợ vay để hỗ trợ trong lúc khó khăn và nâng cấp cơ sở vật chất”, đại diện A25 đề xuất.