Khách du lịch Á - Âu khắp nơi, TP.HCM kỳ vọng đón 5 triệu khách quốc tế năm 2023

Dịp Tết Dương lịch 2023, các khu vui chơi, điểm tham quan, giải trí tại TP.HCM tấp nập khách quốc tế. Không chỉ khu phố Tây Bùi Viện, mà hàng loạt điểm tham quan như Bưu điện Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng… và các bảo tàng đều nhộn dịp du khách Á - Âu.



TP.HCM là một trong những địa phương có số lượng đón khách quốc tế nhiều nhất cả nước trong năm 2022, kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế hồi tháng 3/2022.

Nhiều khách quốc tế chọn tham quan TP.HCM kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch sau Covid-19. Ảnh: Hồng Phúc

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong năm 2022 đạt hơn 3,4 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ 2021, đạt 99% so với kế hoạch năm 2022. Về khách nội địa, năm 2022, TP.HCM đã đón hơn 31 triệu lượt, tăng 234% so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 là 9,3 triệu lượt), tăng 25% so với kế hoạch năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 131.138 tỷ đồng tăng 196% so với cùng kỳ năm năm 2021 và tăng 46% so với kế hoạch năm 2022.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM đánh giá qua hàng loạt chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch TP trong năm 2022, khi Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế, định vị của du lịch TP.HCM trên bản đồ thế giới ngày càng được khẳng định.

Ngành du lịch TP.HCM đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2022 như "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", “Điểm đến du lịch MICE hàng đầu châu Á” và "Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á" của Tổ chức Du lịch thế giới (WTA); là điểm đến du lịch nội địa được yêu thích nhất, hấp dẫn nhất khu vực trong mùa du lịch cao điểm hè.

Gần đây nhất, TP.HCM là một trong hai thành phố của châu Á năm trong top 15 các điểm đến được truy cập nhiều nhất trên thế giới cuối năm 2022.

TP.HCM đặt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế năm 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngành du lịch TP đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 và tổng thu du lịch bao gồm khách nội địa và khách quốc tế là 160.000 tỷ đồng.



“Dự báo năm 2023 tình hình sẽ còn tiếp tục khó khăn, do khủng hoảng tài chính và xung đột vũ trang, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái, nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí của khách du lịch quốc tế sẽ suy giảm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng”, vị này nói thêm.

Trong bối cảnh đó, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tập trung hoàn thiện, nâng chất các điểm đến và các chương trình du lịch hiện có. Tiếp tục phối hợp doanh nghiệp du lịch, các đơn vị tư vấn, các chuyên gia du lịch, các nhà đầu tư, các quận huyện và TP.Thủ Đức xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng. Thời gian qua, các địa phương đã tích cực tìm kiếm, chuẩn hóa đưa nhiều sản phẩm du lịch quen mà lạ tới du khách trong và ngoài nước.

Song song đó, TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá du lịch và chú trọng các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành.