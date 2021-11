Khu vực Bắc Hà Nội: Xuất hiện làng chuyên gia hội tụ cư dân toàn cầu

Lực cầu lớn, thúc đẩy thị trường bất động sản Bắc sông Hồng

Theo các chuyên gia, lợi thế của thị trường này đến từ việc hội tụ được nhiều yếu tố: vị trí, khả năng kết nối, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, kinh tế phát triển và nguồn cầu lớn từ các khu công nghiệp đã trở thành mảnh đất "màu mỡ" thu hút các nhà đầu tư.

Ví dụ như với Vĩnh Phúc, từ lâu đây đã là một trong những thị trường trọng điểm phát triển công nghiệp của cả nước. Với lợi thế nằm sát Hà Nội, có nhiều đột phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nhiều năm qua Vĩnh Phúc luôn là điểm đến yêu thích của dòng vốn FDI từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý... Vĩnh Phúc hiện cũng đang sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn với tỷ lệ lấp đầy cao như: KCN Bình Xuyên, KCN Bá Thiện, KCN Phúc Thắng, KCN Khai Quang, KCN Thăng Long 3. Đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh có 428 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7 tỷ USD, kéo theo đó là một lượng lớn các chuyên gia trong nước và quốc tế sinh sống và làm việc.

Tại Vĩnh Phúc, ước tính có hơn 8000 chuyên gia, lao động người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, thế nhưng các dự án nhà ở cao cấp đa tiện ích dành cho nhóm khách hàng này còn rất khan hiếm.

Vĩnh Phúc là điểm đến tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp.

Chuyên gia dự báo, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong dài hạn. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 9 tháng đầu năm nay, ngành bất động sản đứng thứ 3 về tổng vốn FDI trong số các 18 ngành kinh tế quốc dân nhận được đầu tư nước ngoài trên cả nước. Đáng chú ý, bất động sản công nghiệp vẫn nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Điều này càng củng cố thêm tiềm năng của các thị trường địa ốc nơi công nghiệp đóng vai trò đầu tàu kinh tế như Vĩnh Phúc.

Hơn nữa, đời sống kinh tế - xã hội của người dân nơi đây cũng không ngừng nâng cao. Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, 9 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 9,62% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và bình quân cả nước.

Song hành cùng những thành tựu về kinh tế, quá trình đô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng, nhất là khi thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang dần hoàn thiện hạ tầng để trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Đây là dư địa lớn, trở thành động lực thúc đẩy bất động sản nhà ở tại Vĩnh Phúc cũng như khu vực Bắc Hà Nội phát triển. Trong đó, phân khúc bất động sản cao cấp đang mở ra nhiều tiềm năng tăng trưởng và sinh lời hấp dẫn.

TMS Homes Wonder World "đo ni đóng giầy" cho giới chuyên gia

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, hiện đang có nhiều dự án nhà ở được triển khai ở Bắc sông Hồng, trong đó, TMS Homes Wonder World của chủ đầu tư TMS Group nổi lên như một dự án đầu tư đầy tiềm năng.

TMS Homes Wonder World – đô thị đa tiện ích dành cho giới chuyên gia.

Với tầm vóc của một dự án khu đô thị quốc tế, TMS Homes Wonder World sở hữu vị trí đủ 3 yếu tố: hội tụ - giao lưu - huyết mạch. Dự án tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên, cách sân bay Nội Bài chỉ 20 phút di chuyển, bao quanh là các khu công nghiệp lớn như: KCN Tam Dương, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên trong bán kính 15km. Với xu hướng di chuyển bằng ô tô đang gia tăng tại Việt Nam, cùng với giao thông ngày một thuận lợi, khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc cũng không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Về liên kết vùng, TMS Homes Wonder World thuộc tam giác kinh tế trọng điểm của vùng Thủ đô. Hơn nữa, dự án nằm trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN trục Côn Minh – Móng Cái, cách cao tốc Nội Bài – Lào Cai 5 phút lái xe. Từ đây, việc kết nối với các khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf tại Tam Đảo, Đại Lải hay di chuyển đến trung tâm Hà Nội… đều rất thuận lợi.

Dự án có quy mô trên 143ha, mật độ xây dựng chỉ 29.3%, diện tích còn lại dành cho cây xanh, mặt nước, cảnh quan và tiện ích. Dự án cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở, được "đo ni đóng giầy" phù hợp cho nhu cầu gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ của các chuyên gia như: biệt thự ven hồ, shophouse, liền kề.

Quy mô lớn, lại được phát triển theo hướng khu đô thị phức hợp sinh thái - thương mại, TMS Homes Wonder World mang đến cơ hội sống như nghỉ dưỡng – "resort living" cho khách hàng. Hơn 100 tiện ích "all in one" theo phong cách sống chuẩn Úc, hài hòa với thiên nhiên đang khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào một dự án đô thị "hàng hiệu" ngay giữa lòng trung tâm mới phía Bắc Hà Nội.

Trong đó, phải kể đến hồ điều hòa nội khu rộng 38ha, công viên Centenial Park rộng gần 6ha, cung đường marathon ven hồ dài 5.5km, sân tập golf, bến du thuyền, biệt thự ven hồ đẳng cấp thượng lưu, nhà liền kề tiện nghi trong tầm tay chỉ với 5 phút đi bộ…

Sân tập golf mini – tiện ích đẳng cấp cho cuộc sống đa trải nghiệm tại làng chuyên gia TMS Homes Wonder World.

Ngoài ra, với việc Tập đoàn TMS kí kết thỏa thuận hợp tác cùng 2 thương hiệu giáo dục hàng đầu thế giới: Bournemouth Collegiate School (Anh) và Scots English Australia (Úc), dự án sẽ có trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, mở ra môi trường đào tạo tinh hoa cho các chủ nhân tương lai của TMS Homes Wonder World.

Nằm ở trọng điểm phát triển công nghiệp phía Bắc, với các nhà đầu tư đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, TMS Homes Wonder World đang đứng trước cơ hội trở thành một thành phố giao lưu, nơi có cộng đồng cư dân quốc tế đầu tiên ở Bắc sông Hồng.