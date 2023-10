Khu vực Thủ Thiêm chiếm lĩnh nguồn cung văn phòng tại TP.HCM

Nguồn cung mới văn phòng cho thuê đổ về khu vực Thủ Thiêm

Thời gian qua, trong bối cảnh trầm lắng của thị trường chung, phân khúc văn phòng vẫn được xem là điểm sáng, với tình hình hoạt động ổn định. Trong đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là "thủ phủ" của văn phòng cho thuê hạng sang trong 9 tháng đầu năm 2023.



Theo đó, báo cáo thị trường của Savills TP.HCM cho thấy trong quý III/2023, nguồn cung văn phòng cho thuê tăng trưởng 3% theo quý và 4% theo năm sau khi 4 dự án mới gia nhập thị trường với hơn 93.000m2 diện tích cho thuê thuần (NLA).

Đáng chú ý, khu đô thị mới Thủ Thiêm chiếm lĩnh nguồn cung mới với 90% thị phần từ hai dự án hạng A, The METT và The Hallmark. Cả hai dự án đều sở hữu chứng nhận văn phòng xanh và nằm gần cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), tuyến đường liên kết khu đô thị mới và quận 1.

Ghi nhận của Savills cho thấy cả 2 dự án ở khu đô thị mới Thủ Thiêm đã nhanh chóng đạt 50% với giá thuê 1,2 triệu đồng/m2/tháng. Với vị trí gần khu vực trung tâm và chất lượng phát triển cao của các dự án mới, khu vực này đã thu hút được các khách thuê nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản (FIRE) và công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) với mục đích mở rộng quy mô. Những khách hàng nổi bật đến từ Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam.

Tòa nhà văn phòng The METT có vị trí ngay cạnh cầu Thủ Thiêm 2, kết nối với quận 1. Ảnh: Savills Việt Nam

Trong khi đó, nghiên cứu của JLL Vietnam cũng cho thấy quý III/2023, nguồn cung văn phòng hạng A tại TP.HCM chào đón sự xuất hiện của hai tòa nhà đầu tiên ở Thủ Thiêm, bao gồm The Hallmark (54.500 m2) và The METT (30.333 m2). Điều này đã đẩy tổng nguồn cung hạng A lên mức 456.202m2, tăng 1,23 lần so với quý trước.

Toàn bộ khu vực trung tâm có khoảng hơn 56.000m2 sàn văn phòng hạng A sẵn sàng cho thuê. Ngược lại, tỷ lệ trống ở các khu vực ngoài trung tâm giảm nhẹ và ở mức 9,4% trong quý này do không có sự thay đổi đáng chú ý nào.

Bà Giang Huỳnh - Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & S22M Savills TP.HCM đánh giá: "Tỷ lệ lấp đầy nhanh chóng ở hai dự án văn phòng tại Thủ Thiêm cho thấy nhu cầu tích cực của nhóm khách thuê trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như sức hút của khu đô thị mới Thủ Thiêm".

Ngoài ra, khu vực trung tâm quận 1 cũng cung cấp 10% nguồn cung mới trong quý nhờ dự án Waterfront Saigon (hạng B) đi vào hoạt động lại sau giai đoạn cải tạo và sự gia nhập thị trường của dự án hạng C L'MAK The Signature.

Làn sóng các dự án mới ra mắt

Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, công suất hoạt động của thị trường văn phòng cho thuê trung bình duy trì ổn định. Giá thuê văn phòng tăng 4% theo quý và 7% theo năm đạt 771.000 đồng/m2/tháng.

Văn phòng hạng A chiếm lĩnh nguồn cung thị trường. Ảnh: Gia Linh

Dự báo về nguồn cung văn phòng trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng quý IV/2023, nguồn cung tương lai đến từ sáu dự án cung cấp 81.000m2 NLA. The Nexus và VPBank Saigon Tower tại quận 1 là dự án đáng chú ý. Cả hai đều là dự án hạng A và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam cho rằng đây là thị trường văn phòng tại TP.HCM rất tiềm năng. "Chúng tôi ghi nhận tại TP.HCM chỉ có khoảng 9 dự án văn phòng hạng A. Thị trường đang có nhiều triển vọng dựa trên những yếu tố vĩ mô như sự phát triển thương mại, tiêu chuẩn công trình xanh, sự gia tăng của nền kinh tế nội địa.

Lãnh đạo Savills Việt Nam dự báo đến năm 2026, tỷ lệ lấp đầy các dự án hạng A và B sẽ tăng 6% theo năm từ mức 1,5 triệu m2 NLA hiện tại ở trường hợp tiêu chuẩn. Việc chuyển đổi và nâng cấp chất lượng của các dự án cũ cùng với hoạt động cho thuê văn phòng ngày càng sôi động và tốc độ tăng trưởng nguồn cung hạ nhiệt sẽ giúp tỷ lệ bỏ trống nhiều khả năng bắt đầu giảm xuống còn 8% từ năm 2025 sau khi đạt đỉnh 12% trong ngắn hạn.

Thị trường TP.HCM được dự báo tiếp tục chứng kiến một cuộc cạnh tranh lớn đến từ làn sóng các dự án mới ra mắt. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, JLL Vietnam dự báo giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tiếp tục chứng kiến một cuộc cạnh tranh lớn đến từ làn sóng các dự án mới ra mắt bao gồm The Nexus (quận 1) và E.Town 6 (quận Tân Bình). Nhu cầu ở thị trường ngách với mặt bằng chất lượng cao theo tiêu chuẩn hạng A quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Thị trường văn phòng TP.HCM dự kiến sẽ quay về mức cân bằng trong cán cân thương lượng giữa chủ nhà và khách thuê. Khác với chu kỳ trước của thị trường, các chủ nhà hiện nay có nhiều áp lực hơn trong việc nâng giá thuê hay giữ chân khách hàng thông qua một loạt các biện pháp hỗ trợ như cải tạo nâng cấp tòa nhà, nâng cấp chất lượng quản lý, tăng thời gian miễn phí hoàn thiện mặt bằng.