Các trung tâm mua sắm trực tuyến của Trung Quốc đang kiếm "bộn tiền" nhờ sự nổi tiếng của loạt phim ăn khách của Hàn Quốc "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Những nhà bán hàng tư nhân đã lợi dụng dụng trái phép hình ảnh của chương trình để buôn bán hàng giả, có liên quan tới bộ phim.

Trên Taobao, một trong những nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc, các nhà bán hàng đã sử dụng các cách phối quần áo của Woo Young Woo trong phim để tăng doanh thu bán quần áo. Bên cạnh đó, các mặt hàng khác của nữ diễn viên Park Eun Bin, người đóng vai Woo Young Woo cũng được chia sẻ để kích thích người tiêu dùng.

Các bộ quần áo giống trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không rõ nguồn gốc được bày bán. (Ảnh: IT).

Khách hàng có thể mua tất cả mọi trang phục có liên quan tới bộ phim, từ áo khoác, áo khoác và váy đến túi đeo vai và giày cao gót bằng da, những phụ kiện đã tạo nên vẻ ngoài đặc trưng của nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, với nhiều mức giá khác nhau, thậm chí đôi khi cao hơn hàng chính hãng.

Bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" bị phát tán trái phép ở Trung Quốc

Loạt phim truyền hình đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc mặc dù nó chỉ có thể được xem trên kênh truyền hình cáp Hàn Quốc ENA và các dịch vụ phát trực tuyến Netflix và Seezn. Không có nền tảng nào trong số ba nền tảng hiện có sẵn ở Trung Quốc.

"Có thông tin cho rằng, trên Douban (trang web mạng xã hội lớn nhất ở Trung Quốc cho phép người dùng gửi xếp hạng các bộ phim, phim truyền hình và sách) đã tải lên hơn 20.000 bài đánh giá cho bộ phim", Seo Kyoung Duk, nhà hoạt động học thuật và là giáo sư đại học Sungshin Women nói.

"Một tài khoản người hâm mộ cho bộ phim (được tạo trên nền tảng blog phổ biến Weibo) đã có hơn 30.000 người theo dõi", anh nói thêm.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" ăn khách tại Trung Quốc nhờ xem lậu. (Ảnh: IT).

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không phải là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên trở thành nạn nhân của nạn phân phối và bán bất hợp pháp tràn lan ở Trung Quốc. Loạt phim Netflix "Squid Game" gây tiếng vang toàn thế giới đã thu hút được lượng người theo dõi lớn trong nước sau khi các sản phẩm vi phạm bản quyền xuất hiện. Doanh nghiệp và nhà cung cấp địa phương đã thu lợi thêm từ bộ phim viễn tưởng bằng cách bán hàng hóa theo chủ đề của bộ phim.

Các loạt phim Netflix khác như "All of Us Are Dead", "Hellbound", "Space Sweepers" và "Kingdom: Ashin of the North" đều được phát hành từ năm 2021 đến năm 2022 cũng trở thành đối tượng của các hình thức vi phạm bản quyền tương tự.

Các bản sao vật dụng và quần áo từ các bộ phim kể trên đã được bán trên Taobao. Nhiều tập phim cũng được cung cấp miễn phí thông qua hàng chục dịch vụ phát trực tuyến không chính thức và Weibo.

Theo dữ liệu gần đây do Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc công bố, từ năm 2019 đến năm 2021, Trung Quốc chiếm 32,5% - tương đương 85.135 - trong tổng số các trường hợp phân phối bất hợp pháp nội dung truyền thông Hàn Quốc.